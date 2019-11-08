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Учені розповіли, як зарадити проблемі клімату: їхня ідея вам не сподобається
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Науковці поділились припущенням, яке допоможе побороти зміни клімату. На їхню думку, для цього необхідно скоротити кількість населення на планеті. Якщо ж цього не зробити, то ситуація призведе до неймовірних людських страждань з часом!
Тисячі вчених з різних країн світу об'єдналися разом для того, щоб попередити про "неймовірні людські страждання", які практично неминучі, якщо не вжити радикальних заходів для боротьби зі змінами клімату.
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Альянс з 11 000 діячів науки закликав до невідкладних кроків щодо захисту клімату планети. Для того щоб обмежити ті пошкодження, які завдаються клімату парниковими газами, необхідно взяти під контроль зростання чисельності жителів Землі, яка наразі збільшується зі швидкістю 220 000 осіб на день. Іншими словами, вчені пропонують скоротити кількість людей на нашій планеті як можна швидше.
Природно, що мова йде не про геноцид, а про обмеження народжуваності, якої можна досягти цілком моральними і етичними способами.
Дослідники підкреслюють, що, попри 40 років перемовин на найвищому рівні, промисловість продовжує нарощувати обороти, а криза наростає. Кліматичні зміни вже настали і розвиваються з такою швидкістю, що цього не очікували навіть найбільш уперті песимісти. Автори звернення вказали на 6 областей, в яких людство зобов'язане зробити ті самі невідкладні заходи для того, щоб запобігти глобальному потеплінню.
Спочатку, слід обмежити використання енергії і замінювати викопні види палива відновлювальними з низьким вмістом вуглецю. Далі необхідно зменшити обсяг забруднювачів, треба нарощувати зелені насадження, переходити на харчування з меншою кількістю тваринних продуктів, зменшити число їжі, яка викидається, розвивати безвуглецеву економіку та різко обмежити чисельність населення нашої планети завдяки обмеженню народжуваності.
Утім, в розвинених і найбагатших країнах світу народжуваність і без того на низькому рівні, а підвищена спостерігається в найбідніших державах, де для підвищення рівня життя якраз і потрібно збільшувати обсяги промисловості. Про те, як вирішувати це парадокс, учені поки нічого не повідомляють.
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