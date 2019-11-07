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У Британії назвали словосполучення 2019 року

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У Британії назвали словосполучення 2019 року - фото 1

Тлумачний словник англійської мови Коллінза назвав головне словосполучення 2019 року. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Головним виразом року назвали словосполучення climate strike – кліматичний страйк. Відзначається, що вперше цей вислів використовували для назви протестних акцій, приурочених до Конференції ООН зі зміни клімату в Парижі у 2015 році.

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“climate

У 2019 році екорух став особливо популярним через діяльність та емоційну промову шведської школярки Грети Тунберг.

Також у попередні роки головними словосполученнями ставали fake news – фейкові новини (2018 рік) та single-use – одноразовий (2017 рік).

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Джерело: collinsdictionary
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