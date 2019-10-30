Ці популярні компанії найбільше забруднюють планету

19 вересня, у Всесвітній день очищення (World Cleanup Day), люди з понад 50 країн вирішили щось зробити для вирішення проблеми пластикового забруднення. Разом вони зібрали майже пів мільйона шматочків пластикового сміття, які захаращують планету.

Що ж виявилося? Понад 40 відсотків цього сміття можна було легко ідентифікувати по бренду, і один виробник траплявся учасникам акції значно частіше, ніж будь-який інший – це була Coca-Cola.

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Аналіз 476 423 шматочків пластику, зібраних понад 70 000 добровольцями 19 вересня, показав, що Coca-Cola – найбільший у світі пластиковий забруднювач планети. Ця компанія відповідальна за 11 732 шматочків пластикового сміття, зібраних під час заходу.

Друге місце посіла Nestlé (4846 штук), третє – Pepsi (3362). У десятку "лідерів" увійшли також Mondelēz, Unilever і Mars.

Coca-Cola посідає перше місце в цьому антирейтингу вже другий рік поспіль.

Coca-Cola другий рік поспіль посідає першу позицію

Аналіз проводить екологічна організація Break Free From Plastic (BFFP). У BFFP вважають, що великі корпорації повинні відмовитися від одноразової пластикової упаковки, тому що перероблення не зможе вирішити проблему забруднення.

У звіті BFFP сказано, що з усього обсягу пластику, виробленого з 1950-х років, тільки 9 відсотків сміття фактично були перероблені. Решта згоріло, було поховано на звалищах або просто потрапило в океан, а також інші екосистеми.

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