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Учені розповіли, як премії й усілякі бонуси впливають на співробітників
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Втома, депресія, порушення сну та вигоряння на роботі в останні роки різко зросли. У новому дослідженні повідомляється, що схеми винагороди на роботі, що ґрунтуються на результатах, можуть негативно позначитися на здоров'ї людей. Розповідаємо, чому так відбувається.
Під час експерименту, пише MedikForum, група вивчила компанію середнього розміру в Німеччині, яка продає товари народного вжитку, інструменти та послуги клієнтам у будівельній і автомобільній галузях.
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Протягом 12 місяців команда відстежувала перехід компанії від моделі винагороди, в якій 80% умов були змінними, до методу з 80% фіксованих умов. Результати показали, що надмірне стимулювання може збільшити кількість лікарняних.
"Якщо відсоток змінної винагороди у загальній заробітній платі збільшується, це спочатку позитивно позначається на продуктивності співробітників", – зазначають автори.
Заохочення, що надається комісійними з продажів і бонусними виплатами, дуже мотивує. Однак емпіричні дані також показують, що зі збільшенням таких складових у заробітній платі збільшується й рівень стресу.
"Це, своєю чергою, призводить до збільшення кількості лікарняних і зниження продуктивності", – пояснюють автори.
Коли змінна винагорода становить 30% від загального, необхідність виконання роботи швидко зростає, а продуктивність знижується. Тож дослідження показує, що бонуси без ставки не мають довготривалого ефекту. Але не варто забувати, що роботу лише на ставку теж важко назвати результативною.
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