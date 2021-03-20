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Експерти розповіли, як підвищити продуктивність посеред робочого дня

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Мікроперерви дозволяють підвищити продуктивність - фото 1
Мікроперерви дозволяють підвищити продуктивність

Якщо людина втомилася, вона з більшою ймовірністю робитиме невеликі перерви в роботі. І це непогано, адже такі мікроперерви допомагають впоратися з ранковою млявістю та краще виконувати роботу протягом дня.

Йдеться про мікроперерви – короткі, добровільні й імпровізовані перерви протягом робочого дня. Це перекус, бесіда з колегою, розтяжка або розгадування кросворду, пише Medical Xpress.

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Висновки зробили за підсумками двох наукових робіт. У рамках першої роботи 98 американців заповнювали два опитувальники на день протягом 10 робочих днів поспіль. Опитування проводилися вранці та наприкінці робочого дня. У рамках другої роботи 222 осіб з

Південної Кореї заповнювали три опитувальники на день протягом 5 робочих днів. Добровольці заповнювали анкети вранці, після обіду і в кінці робочого дня. Опитувальники були спрямовані на збір даних про якість сну, рівень стомлюваності, а також про залучення у роботу та досвіді на робочому місці у день опитування.

Експерти розповіли, як підвищити продуктивність посеред робочого дня - фото 452351
Мікроперерви дозволяють відпочити та набратися енергії / Фото Unsplash

Так, в ті дні, коли люди вже були втомленими, зазначалося більше мікроперерв. І такі перерви допомогли людям підтримати свій енергетичний рівень. Це, своєю чергою, дозволило ефективніше працювати. По суті, мікроперерви допомагають керувати своїми енергетичними ресурсами, що особливо корисно в ті дні, коли людина втомилася.

Крім того, дослідники виявили: люди з більшою ймовірністю роблять мікроперерви, якщо відчувають, що роботодавець піклується про здоров'я і добробут своїх співробітників.

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Джерело: Medical Xpress
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