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Як позбутися вигорання на роботі: кілька ефективних порад
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Останнім часом ми все частіше чуємо про вигорання на роботі. Зараз ця проблема особливо актуальна, адже багато людей працюють з дому. А це змушує їх виконувати роботу та думати про неї значно більше. Ці ж поради допоможуть визначити вигорання на роботі та позбутися його.
Вигорання на роботі – не щось нове. Але ми досі не вміємо справлятися з ним. Lifehacker поділився кількома порадами, які допоможуть приборкати вигорання. Візьміть їх на озброєння.
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Що таке вигорання на роботі?
Якби вигорання було формулою, то виглядала б вона так: цинізм + почуття відчуження + виснаження. Але, звичайно ж, з усім можна впоратися.
Наприклад, вам потрібно підготувати доповідь для конференції. Цинічне ставлення може виявлятися в думках на кшталт "Я не зможу добре виступити". Вам захочеться віддалитися від проблеми й узагалі не дивитися на свої записи. В результаті підготовка до виступу вас дуже втомить, хоча за день ви зробите мало.
Бувають і такі симптоми:
Тимчасовий, але значно знижений рівень наполегливості. Наприклад, ви репетирували виступ і десь обмовилися або забули сказати найважливіше. Це настільки вас засмутило, що ви на кілька днів закинули підготовку.
Накручування себе. Ви починаєте думати: "А раптом я зроблю таку ж дурну помилку на конференції? Що, якщо я буду провалювати усі публічні виступи? Що, якщо я завжди буду помилятися в житті та помру посередністю?".
Як уникнути вигоряння
Для цього потрібно підвищити самоефективності – віру у свої дії та здатність досягти успіху. Коли вона падає, настає вигоряння.
За даними дослідників зі Стенфордського університету, рівень самоефективності залежить від чотирьох чинників:
- Безпосередній досвід. Успішно завершивши важливу справу, ви стаєте впевненими в собі й окриленими. Це найнадійніше джерело особистої ефективності.
- Непрямий досвід. Коли інші досягають успіху в справі, в якій хочете досягти успіху ви, це надихає. Особливо якщо це люди, на яких ви рівняєтесь. З'являються думки: "Якщо інші можуть, то і я зможу".
- Переконання. Самоефективності підвищується, коли важлива для вас людина говорить, що ви впораєтеся. Наприклад, батьки, чоловік, наставник.
- Фізіологічний і психологічний стан. Тривога, стрес і постійна втома знижують віру в себе.
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Як впоратися з вигоранням
Блогер Кунал Шанділья рекомендує вправи для покращення самоефективності.
1. Нарощуйте темп поступово
При вигорянні не вийде відразу написати довгу статтю або створити новий продукт. Починайте з малого. Невеликі перемоги будуть поступово зміцнювати вас. Використовуйте отриманий приплив впевненості, щоб досягати успіху в великих завданнях. Згодом ви повернетеся до нормального рівня ефективності.
2. Використовуйте візуалізацію та самонавіювання
В основі самонавіювання лежить зміна підсвідомих переконань. Для цього потрібно знову і знову повторювати позитивні установки. Причому у них повинно бути емоційне підкріплення. Наприклад, щоранку кілька разів говорите собі: "У мене висока самоефективність. Іноді я вигоряю, але потім відновлююся і досягаю успіху".
3. Станьте прикладом для інших
Ви надихнете оточуючих своїм прикладом, коли зміцните віру у свої сили. Нагадуйте собі про це. Їхній емоційний підйом і підвищена працездатність надихнуть вас у відповідь. Вийде замкнене коло, корисне для всіх.
4. Навчіться справлятися з тривогою
Для багатьох тривожність – один з основних чинників, що знижують самоефективності. Щоб впоратися з нею, дотримуйтеся такого плану:
- Помітивши у себе хвилювання, зробіть паузу.
- Виявіть тривожні думки.
- Оцініть, наскільки вони обґрунтовані.
Найчастіше причина занепокоєння у надуманих страхах. Якщо у вас серйозніші проблеми з тривожністю, зверніться до фахівця.
Регулярне повторення цих вправ допоможе уникнути вигоряння. Але бувають ситуації, коли ви все одно ризикуєте перегоріти, наприклад якщо сильно втомлюєтеся. Тому завжди давайте собі відпочинок, це корисно для здоров'я в цілому. Щойно ви помітите, що самоефективність йде на спад: з'являються цинічні думки про роботу та відчуженість, відразу ж виконайте курс цих вправ.
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