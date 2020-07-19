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Учені розповіли, коли люди перестають бути оптимістами

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Оптимізм має властивість накопичуватися до певного віку - фото 1
Оптимізм має властивість накопичуватися до певного віку

Дослідники з Університету штату Мічиган провели найбільше дослідження, щоб визначити, наскільки оптимістичні люди в житті і коли припадає пік позитивного бачення світу. Також науковці з'ясували, як життєві події впливають на їхній оптимізм щодо майбутнього.

Цікаво, що оптимізм має властивість зростати протягом життя, але є й період, коли він починає плавно іти на спад.

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"Ми виявили, що оптимізм продовжував зростати протягом дорослого життя. Здавалося, що він поступово виходить на плато, а потім знижується до зрілого віку, – сказав Вільям Чопик, доцент кафедри психології і провідний автор. – Навіть люди з досить поганими обставинами, у яких в житті траплялися важкі речі, дивляться у майбутнє і відчувають оптимізм".

Дослідження, опубліковане в Journal of Research in Personality, опитало 75 000 американців, німців і нідерландців у віці від 16 до 101 року, щоб виміряти оптимізм, а також їхні погляди на майбутнє. Автори дивилися на такі життєві події, як: шлюб, розлучення, нова робота, вихід на пенсію, зміни у стані здоров'я і втрата партнера, батька чи дитини.

З віком оптимізм має властивість посилюватися, але не завжди - фото 416487
З віком оптимізм має властивість посилюватися, але не завжди

"Існує величезний відрізок життя, протягом якого ви постійно з нетерпінням чекаєте майбутнього. Частково це пов'язано з досягненням успіху як на роботі, так і в житті. Ви знаходите роботу, зустрічаєтеся зі своїми близькими, досягаєте своїх цілей і т. д. Ви стаєте самостійними і контролюєте майбутнє. Ви схильні очікувати, що все буде добре", – підкреслили учені.

Зниження оптимізму в пенсійному віці

У міру того, як люди старіють в літній фазі життя, дослідження показало зрушення у бік зниження оптимізму, ймовірно, викликаного проблемами зі здоров'ям і розумінням того, що основна частина життя позаду вас. Далеко не всі люди похилого віку є песимістами, але зміни все ж є.

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Джерело: Medikforum
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