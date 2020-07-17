Розумніше та креативніше: учені порівняли мілленіалів і покоління X

Роботодавці схильні наймати міленіалів, тому що вважають їх найкращими співробітниками за всіма показниками. Але вчені з Гарварду заявляють, що є щонайменше три області розумової діяльності, в яких покоління Х (люди від 40 до 50 років) кращі за інших. І ці області важливі для бізнесу.

Дані для дослідження збирали кілька років на спеціальних сайтах – користувачам пропонували протестувати когнітивні здібності. Таким способом вдалося зібрати відповіді понад 3 мільйонів осіб. Які ж переваги у покоління X?

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1. Математика. З віком навик розв'язання арифметичних задач стає тільки кращим. Люди, які можуть швидко вести підрахунки у розумі, можуть успішно працювати зі статистикою й аналітикою, а також швидше знаходити помилки в таблицях.

2. Розуміння суті. Ближче до 50 років у людини, як правило, накопичується багато знань з широкого кола предметів. З'являється можливість краще розуміти взаємозв'язок між предметами, а найголовніше – пояснювати це іншим. Саме тому представники покоління Х стають кращими наставниками, ніж їхні молодші колеги.

Учені закликають не забувати про досвід у представників покоління X

3. Творчість. Для творчих людей характерно створювати свої найкращі творіння саме в зрілому віці, показало дослідження. А творчий потенціал – це джерело інновацій для будь-якої компанії.

У цілому вчені зробили висновок, що не варто скидати покоління Х і бумерів з рахунків, віддаючи перевагу міленіалам і зумерам. Хоча в останніх є свої переваги, наприклад, вони здатні засвоїти більшу кількість інформації за коротший термін.

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