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Скільки у людей виникає думок за день

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Скільки у людей виникає думок за день - фото 1

Канадські науковці вирішили вирахувати, скільки думок за добу виникає у людському мозку, і як взагалі це працює. Детальніше читайте далі.

Дослідники з Королівського університету Джордан Поппенк і Джулі Ценг проаналізували нейронні процеси у мозку та прочинили завісу щодо того, як і скільки думок виникає у людей за день. Для цього було залучено кілька добровольців, за мозковою активністю яких стежили.

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"Ми зробили це відкриття, відмовившись від спроб зрозуміти, що думають люди, і зосередилися на тому, що відбувається, коли вони думають про щось нове", – пояснили науковці.

Скільки у людей виникає думок за день - фото 416421

З'ясувалось, що мозок має певні патерни, які відповідають за початок та кінець думки. І взагалі цей шаблон постійно повторюється, навіть коли змінюється тема. Ученим вдалось розділити думки на окремі одиниці та виявили, що за день у середньому у людей виникає близько 6 200 різноманітних домислів.

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Джерело: ТСН
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