Учені розповіли, чому коти настільки вибагливі до їжі

Ви зауважили, що ваш пухнастик крутить носом біля миски, коли ви підсипаєте туди щось новеньке? Вам здається, що це має бути дуже смачно для кота, але він так не думає? Учені вирішили пролити світло на питання вибагливості цих чотирилапих до їжі.

Необхідність розрізняти гіркий смак у тварин виробилася еволюційно: видам, які залежні від рослинної їжі, це допомагає виявляти неїстівні і навіть отруйні рослини. Зокрема, за сприйняття гіркого смаку у людей відповідають рецептори TAS2R38 і TAS2R43.

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Котячі є єдиними хижаками, що не потребують рослинної їжі, і здатність розпізнавати гіркоту у них в процесі еволюції була втрачена. Раніше дослідники виявили, що кішки не "розуміють" і солодке; замість того, їх рецептори посилено працюють на сприйняття різних смаків м'яса.

Як результат, кішки вкрай вибагливі щодо їжі: те, що з людської точки зору могло б здатися смачним, для кішки зовсім не цікаве.

Учені з двох міжнародних організацій, AFB International і Integral Molecular, провели дослідження смакових рецепторів домашніх кішок (2015). Серія експериментів включала використання декількох речовин з гірким смаком різних відтінків. Це, зокрема, фенілтіокарбамід (PTC) і пропилтиоурацил (PROP), чия молекулярна структура схожа на структуру брюссельської капусти та броколі, а також алоїн і денатоній, які нерідко додають до складу токсичних ліків, щоб діти або тварини не з'їли їх помилково.

Коти просто не надто добре розрізняють смаки

З'ясувалося, що рецептор TAS2R38 кішок взагалі не реагує на PROP і майже не чутливий до PTC. На алоїн TAS2R43 показав слабку реакцію, а найсильніший ефект дав денатоній – найбільш гірка з відомих речовин. Таким чином, сказати, що кішки взагалі не відчувають гіркий смак, не можна – проте їх здатність до сприйняття гіркоти сильно знижена.

Вивчення роботи смакових рецепторів кішок буде продовжено; за його результатами можна випускати привабливіші котячі корми і ліки.

Раніше учені визначили, чому кішки жують траву. Жування трави допомагає кішкам позбутися від кишкових паразитів шляхом збільшення активності м'язів травного тракту.

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