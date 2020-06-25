На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Несподівана зустріч оленя з котом вразила мережу: відео
-
- 31
Вважається, що лише дуже дивна поведінка чи дуже милий вигляд котів можуть опинятись в топах інтернету. Але це відео відрізняється від таких запитів, адже головним героєм у ньому є оленятко.
На платформі Reddit користувач з ніком 3-kano-3 поділився відео зі свого подвір'я, яке за короткий час піднялось у тренди. Всього за 2 години ролик зібрав понад 13 тисяч переглядів та майже 200 коментарів.
І ще: Дуже вірний пудель підкорив TikTok: відео
А все тому, що хлопець просто виходив з дому, коли раптово помітив оленятко, яке...облизувало його кота. Здається, навіть сам рудий пухнастик не дуже розумів, що відбувається. Як додав автор, це вже не вперше він бачить таку картину, але пояснити її не вдалось нікому.
Читайте також: Собака і пончики: кумедне відео з незвичайного ракурсу
-
16:55Як залишатися щасливим на роботі: три лайфхаки
-
16:43Учені назвали простий і приємний спосіб знизити стрес
-
16:21Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу
-
16:12Генрі Кавілл розповів, як на нього вплинула роль Супермена
-
15:54Майбутнє поруч: головну роль у фільмі віддали роботу зі штучним інтелектом
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:44Пиво Guinness через пандемію стало добривом
-
15:25Злата Огневич похвалилася ідеальною розтяжкою
-
15:13Блогер пофарбував своє авто, зануривши у контейнер з фарбою: епічне відео
-
14:52Несподівана зустріч оленя з котом вразила мережу: відео
-
14:34Як виглядатиме новий складний смартфон Samsung Galaxy Fold 2
-
14:23Названі найбагатші народні депутати України: рейтинг ТОП 25
-
14:10Модель показала свої реальні фото і викликала захват фанатів
-
13:52У Шотландії продають шикарний величезний замок за 1 євро
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:39Cardi B в образі сексуальної школярки зняла відео хейтерам
-
13:20Гормон кохання може викликати агресію: пояснення вчених
-
13:00Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум зростуть з 1 липня 2020: нові суми
-
12:53Як безпечно обійматись під час коронавірусу: поради вчених
-
12:42На затопленому ринку Чернівців спіймали 10-кілограмову рибину: відеофакт
-
12:32Найкращі продукти для оздоровлення серця
-
12:19Nothing But Thieves випустили трек Real Love Song
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця відома цитата
-
11:52У жодному випадку: що не варто їсти у стресовому стані
-
11:26Дуже вірний пудель підкорив TikTok: відео
-
16:21Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу
-
14:23Названі найбагатші народні депутати України: рейтинг ТОП 25
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця відома цитата
-
09:10Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 25 червня
-
07:11Погода в Україні 25 червня: точний прогноз на сьогодні
- 24 червня
-
21:50Виводимо її на чисту воду: як виявити, що вона симулює оргазм
-
19:00Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками
-
16:23Вирубка лісів – не основна причина паводків у Карпатах: і ось чому
-
14:05Від вечірок до серіалів: 7 найкращих варіантів літнього дозвілля
-
12:00ТЕСТ: Вгадай професію людини за фото!
-
09:13Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 24 червня
-
07:15Погода в Україні 24 червня: послаблення спеки і дощі
- 23 червня
-
21:15Для спекотної ночі: названо найсексуальнішу музику, яка має бути у вашому плейлисті
-
18:21Як змінилася найгарніша бунтарка з Данії Фрея Беха: фото 18+
-
15:36Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок
-
12:27Шокуючі фото та відео негоди в Україні: як виглядають затоплені вулиці та подвір'я
-
09:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 23 червня
-
07:13Погода в Україні 23 червня: у яких областях очікується похолодання
- 22 червня
-
21:34Apple представила iOS 14: головні фішки нової версії операційної системи
-
19:00Я не хочу бути псевдокумиром: потужні цитати Сергія Притули про головне
-
17:1015 випадків, коли актори були значно старші за своїх героїв, але ви про це не підозрювали
-
13:55Притула показав найоригінальніший подарунок на день народження: курйозне фото
-
12:11Як дозрівають улюблені літні ягоди: життєвий цикл полуниці та ожини у фото
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 22 червня
-
07:27Погода в Україні 22 червня: точний прогноз на сьогодні