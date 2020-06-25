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Несподівана зустріч оленя з котом вразила мережу: відео

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Оленятко вирішило дружити з котом - фото 1
Оленятко вирішило дружити з котом

Вважається, що лише дуже дивна поведінка чи дуже милий вигляд котів можуть опинятись в топах інтернету. Але це відео відрізняється від таких запитів, адже головним героєм у ньому є оленятко.

На платформі Reddit користувач з ніком 3-kano-3 поділився відео зі свого подвір'я, яке за короткий час піднялось у тренди. Всього за 2 години ролик зібрав понад 13 тисяч переглядів та майже 200 коментарів.

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А все тому, що хлопець просто виходив з дому, коли раптово помітив оленятко, яке...облизувало його кота. Здається, навіть сам рудий пухнастик не дуже розумів, що відбувається. Як додав автор, це вже не вперше він бачить таку картину, але пояснити її не вдалось нікому.

Walked out of my house to find a deer licking my cat from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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