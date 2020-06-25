На затопленому ринку Чернівців спіймали 10-кілограмову рибину: відеофакт

Місто Чернівці потерпає від інтенсивних дощів, через які річка Прут вийшла з берегів. Зокрема, в обласному центрі затопило Калинівський ринок. І поки підприємці намагались врятувати своє майно, до них завітав несподіваний гість.

Між затопленими рядами Калинівського ринку підприємці помітили велику рибину, яка борсалася у воді. Чернівчани припускають, що велетенського коропа, найімовірніше, випустив хтось із продавців, бо заплисти на мілину риба такого розміру навряд чи могла.

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За словами очевидців, риба важить близько 10 кілограмів. Зрештою, один зі свідків таки впіймав коропа голими руками, а от чи відпустив він її у річку, чи забрав як власний трофей – невідомо.

Відзначимо, що рівень води у річці Прут перевищив 6 метрів, але пік паводка вже минув.

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