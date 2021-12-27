Учені приголомшили відкриттям, пов'язаним зі шкільною формою

Носіння шкільної форми не надає позитивного впливу на поведінку учнів та відвідуваність уроків. При цьому діти почуваються менш причетними до навчального закладу та залучені до спілкування з педагогами.

До таких висновків дійшли американські вчені з університетів Огайо та Пенсільванії. У дослідженні брали участь шість тисяч школярів. Найстарші – п'ятикласники.

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Психологи оцінили три параметри: соціальні навички, внутрішні поведінкові проблеми дітей (тривожність, замкнутість) та зовнішні (агресія, схильність до знищення майна). Також вчені проаналізували журнали відвідуваності уроків.

"У показниках поведінки немає суттєвої різниці між школами, де форма обов'язкова, та іншими навчальними закладами", – заявив провідний автор дослідження Ар'я Ансарі.

За його словами, діти із малозабезпечених сімей справді краще ходять до шкіл, де є уніформа. Але різниця мінімальна – плюс один день на рік.

Найменше почуття причетності до шкільної спільноти при носінні форми Ансарі пояснив так: підлітки хочуть виглядати модно та самовиражатися. Якщо їх позбавляють індивідуальності – вони не відчувають себе значущими та можуть віддалитися.

Це наразі припущення. Достеменно невідомо, чому шкільна форма має протилежний очікуваний ефект. І саме його науковцям потрібно буде ще вивчити.

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