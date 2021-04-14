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Учені порівняли залежність від соцмереж з поведінкою лабораторних пацюків

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Залежних від соцмереж учені порівняли з пацюками в лабораторіях - фото 1
Залежних від соцмереж учені порівняли з пацюками в лабораторіях

За оцінками вчених, сьогодні приблизно у кожної четвертої людини до 25 років виникають проблеми з залежністю від смартфона і соцмереж. Якщо вірити свіжими дослідженнями, то така взаємодія з гаджетами дуже нагадує те, як лабораторні пацюки натискають кнопки для отримання їжі.

Учені з Нью-Йоркського університету спробували довести, що активність у соціальних мережах, особливо спроби користувачів отримати лайки, визначається базовою поведінкою під час навчання за винагороду. Хоча мотиви, що лежать в основі такої поведінки у людей, безсумнівно, можуть бути різними, сама суть цієї поведінки слідує тій же моделі, що й у багатьох видів тварин при пошуку нагороди, пише Nature.

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У своєму дослідженні учені почали з аналізу понад мільйона повідомлень від 4000 з лишком користувачів в Instagram та інших соціальних мережах. Подивившись на частоту виходу постів, вони виявили, що люди увійшли в певний ритм публікації, який максимізує кількість отриманих відгуків. Простіше кажучи, чим більше лайків збирають дописи, тим частіше користувачі діляться новими постами.

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Чим більше лайків набирає пост, тим частіше ми публікуємо нові / Фото Unsplash

Щоб глибше розібратися у цьому питанні, команда вчених відібрала 176 осіб для участі в окремому онлайн-експерименті, під час якого випробовувані публікували меми й отримували лайки на платформі, подібній до Instagram. І тут вкотре вони виявили, що чим успішніші були публікації людей, тим більше нових постів вони викладали. Це ще один приклад базової поведінки під час навчання за винагороду, аналогічної поведінці тварин у пошуках їжі.

Лабораторні пацюки, поміщені в скриньку Скіннера, – найяскравіше порівняння. Тварини там натискають на кнопку (педаль або важіль), щоб отримати частування. Чим більше частувань вони отримують, тим частіше вони натискають на кнопку.

Учені порівняли залежність від соцмереж з поведінкою лабораторних пацюків - фото 455703
Учені порівняли поведінку людей з пацюком у скриньці Скіннера

"Ці результати показують, що взаємодія з соціальними мережами слідує базовим міжвидовим принципам навчання з винагородою. Вони можуть допомогти нам зрозуміти, чому соціальні мережі стали домінувати в повсякденному житті багатьох людей, і дати підказки, запозичені з досліджень заохочення навчання та залежності, про те, як можна вирішити проблеми онлайн-взаємодії", – наголошує автор дослідження Девід Амодіо.

А ви зауважили за собою подібний взаємозв'язок: чим більше лайків вам ставлять, тим більше ви публікуєте постів у мережі? Дайте собі відповідь, але максимально щиру.

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