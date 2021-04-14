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Учені порівняли залежність від соцмереж з поведінкою лабораторних пацюків
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За оцінками вчених, сьогодні приблизно у кожної четвертої людини до 25 років виникають проблеми з залежністю від смартфона і соцмереж. Якщо вірити свіжими дослідженнями, то така взаємодія з гаджетами дуже нагадує те, як лабораторні пацюки натискають кнопки для отримання їжі.
Учені з Нью-Йоркського університету спробували довести, що активність у соціальних мережах, особливо спроби користувачів отримати лайки, визначається базовою поведінкою під час навчання за винагороду. Хоча мотиви, що лежать в основі такої поведінки у людей, безсумнівно, можуть бути різними, сама суть цієї поведінки слідує тій же моделі, що й у багатьох видів тварин при пошуку нагороди, пише Nature.
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У своєму дослідженні учені почали з аналізу понад мільйона повідомлень від 4000 з лишком користувачів в Instagram та інших соціальних мережах. Подивившись на частоту виходу постів, вони виявили, що люди увійшли в певний ритм публікації, який максимізує кількість отриманих відгуків. Простіше кажучи, чим більше лайків збирають дописи, тим частіше користувачі діляться новими постами.
Чим більше лайків набирає пост, тим частіше ми публікуємо нові / Фото Unsplash
Щоб глибше розібратися у цьому питанні, команда вчених відібрала 176 осіб для участі в окремому онлайн-експерименті, під час якого випробовувані публікували меми й отримували лайки на платформі, подібній до Instagram. І тут вкотре вони виявили, що чим успішніші були публікації людей, тим більше нових постів вони викладали. Це ще один приклад базової поведінки під час навчання за винагороду, аналогічної поведінці тварин у пошуках їжі.
Лабораторні пацюки, поміщені в скриньку Скіннера, – найяскравіше порівняння. Тварини там натискають на кнопку (педаль або важіль), щоб отримати частування. Чим більше частувань вони отримують, тим частіше вони натискають на кнопку.
Учені порівняли поведінку людей з пацюком у скриньці Скіннера
"Ці результати показують, що взаємодія з соціальними мережами слідує базовим міжвидовим принципам навчання з винагородою. Вони можуть допомогти нам зрозуміти, чому соціальні мережі стали домінувати в повсякденному житті багатьох людей, і дати підказки, запозичені з досліджень заохочення навчання та залежності, про те, як можна вирішити проблеми онлайн-взаємодії", – наголошує автор дослідження Девід Амодіо.
А ви зауважили за собою подібний взаємозв'язок: чим більше лайків вам ставлять, тим більше ви публікуєте постів у мережі? Дайте собі відповідь, але максимально щиру.
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