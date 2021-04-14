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Учені назвали вік, коли люди почуваються максимально щасливими
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В якому саме віці люди почувають себе найбільш щасливими? Нове дослідження дозволило отримати відповідь на це цікаве питання, яке турбує багатьох.
Багато людей вважають, що найщасливішими вони були у дитинстві, коли від них нічого не залежало, вони ні за що не відповідали й насолоджувалися безтурботним життям, пише Scroll.in.
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Комусь здається, що повне щастя настало після 20, коли прийшло усвідомлення великого життя попереду з усіма його пригодами, відчуття молодості, заряду енергії та привабливості. Хтось вважає, що щастя настає тільки після 50, коли вдається виконати найзаповітніші мети у плані кар'єрного росту та звільнитися від тяжкості кредитів.
Нове дослідження дозволило отримати відповідь на це питання. У ньому взяли участь 700 осіб. Автори зі США спочатку очікували зафіксувати максимальний рівень щастя у межах від 20 до 30 років. Однак виявилося, що саме на цей період припадає значна кількість життєвих випробувань, пов'язаних зі становленням, кар'єрною драбиною, створенням сім'ї та народженням дітей, матеріальними зобов'язаннями, зростанням кредитного навантаження і тому подібного.
Повноцінний період щастя припадає на вік після 35 років / Фото Unsplash
Натомість повноцінний період щастя наступав у людей після 35. Багато хто хотів би залишитися у віці від 35 до 45 років назавжди, оскільки саме тут вони почувалися максимально зрілими, але все ще відносно молодими. Тобто не зіткнулися з характерними віковими проблемами, які з'являються після 50 і 60.
Так один 36-річний чоловік зізнався метафорично, що він "зібрав машину, яка нарешті отримала всі необхідні деталі". Так він говорив про своє здоров'я, психологічне та фізіологічне самопочуття, а також досягнення у житті. Довгі роки чоловік працював над своєю кар'єрою, розвитком стосунків і побудовою сім'ї.
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