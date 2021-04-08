Що роблять мільярдери щодня: 6 корисних звичок, які варто перейняти

Досягнути успіху за одну мить неможливо, але можна щодня робити прості речі, які наблизять до нього. Тому зібрали звички відомих мільярдерів, які можна зробити своїми.

Від Ілона Маска та Опри Вінфрі до Білла Гейтса та Майкла Джордана – всі ці відомі люди мають свої правила успіху, передає CNBC. Тому пропонуємо використовувати їх всім, хто бажає рости та розвиватись.

І ще: 5 щоденних звичок, які стоять на заваді вашій продуктивності

Читайте книжки, не пов'язані з роботою

Читання дозволяє не просто подивитись на світ з іншого боку, а й допомагає отримувати нові знання та емоції. До того ж, книги розвивають вміння поставити себе на місце іншої людини, що далеко не зайве для лідера.

Тому засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск не уявляє свого життя без наукової фантастики та різних біографічних видань. Він не раз розповідав журналістам, що його виховували не лише батьки, а й книги.

Виходьте з зони комфорту

Як би вам не було страшно, але саме вихід за межі своєї зони комфорту дозволяє розвиватись. Набирайтесь сміливості робити те, що може відкрити перед вами нові двері. Якщо боїтесь публічних виступів, то саме час їх влаштувати. З кожним разом ставатиме легше.

Страх та успіх не можуть існувати разом, тому потрібно обрати, що ж залишиться. До слова, творець Facebook Марк Цукерберг чимало років витратив на те, щоб вільно розмовляти путунхуа (одна з офіційних мов у Китаї, Сингапурі і Тайвані, яку часто називають "мандаринською). Сказати, що це було важко - нічого не сказати.

Займайтесь спортом

Автор книги "Звички багатих людей" Том Корлі упродовж 5 років досліджував стиль життя успішних персон і виявив важливий спільний ритуал. Йдеться саме про фізичні навантаження, без яких свого життя не уявляють відома ведуча Опра Вінфрі, засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон, директорка Facebook Шеріл Сандберг.

І це не дивно, адже звичка щоранку бігати, багато ходити чи займатись аеробікою додає сили волі, впевненості, енергії та позитивно впливає на мозок. Варто нагадати, що фізична активність також збільшує тривалість життя.

Допомагайте іншим

Успіх вимірюється не лише в тому, скільки грошей на вашому рахунку, а й в тому, як ви їх використовуєте. Тому відомі люди розуміють, як важливо допомагати тим, хто цього потребує.

Яскравим прикладом є подружжя Білла та Мелінди Гейтс, які разом з інвестором Ворреном Баффетом створили кампанію "Клятва дарування" ще у 2010 році. Вона надихає заможних людей віддавати частину своїх статків на благодійність. Таким чином вдається хоча б трохи боротись з бідністю та розвивати систему охорони здоров'я у тих місцях, де ситуація плачевна.

Це не означає, що вам потрібно витрачати значні суми, адже допомога буває різною, просто не варто відмовляти у ній. Якщо у вас нема часу на благодійність, то навряд чи знайдеться для того, щоб досягнути успіху.

Продовжуйте боротися

Легенда Баскетболу Майкл Джордан якось сказав прекрасно фразу: "Я граю, щоб перемогти, і під час тренувань чи на реальному матчі. І я нічому не дозволю заважати мені та моєму бажанню перемогти".

І справді, спортсмен пройшов доволі нелегкий шлях, але зумів стати найвисокооплачуванішим гравцем за всю історію. І в цьому йому допомогла не лише жага стати найкращим, а й уміння відпускати образи. Бажання отримати визнання конкурентів, а не гнів на них, може бути неймовірною мотивацією.

Частіше гуляйте

Американська психологічна асоціація підтвердила, що регулярні прогулянки на свіжому повітрі допомагають підвищити креативність, а також дозволяють швидше знаходити розв'язання проблем.

Тому часто успішні люди поєднують важливе з корисним: Марк Цукерберг проводить ділові зустрічі під час піших прогулянок. Як і засновник Virgin Group Річард Бренсон. Тому саме час відволіктись від гаджетів, вийти на вулицю та піддатись потоку думок.

Читайте також: Лікар зі США дав 5 порад, які дозволяють більше рухатися протягом дня