На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Що роблять мільярдери щодня: 6 корисних звичок, які варто перейняти
-
- 27
Досягнути успіху за одну мить неможливо, але можна щодня робити прості речі, які наблизять до нього. Тому зібрали звички відомих мільярдерів, які можна зробити своїми.
Від Ілона Маска та Опри Вінфрі до Білла Гейтса та Майкла Джордана – всі ці відомі люди мають свої правила успіху, передає CNBC. Тому пропонуємо використовувати їх всім, хто бажає рости та розвиватись.
І ще: 5 щоденних звичок, які стоять на заваді вашій продуктивності
Читайте книжки, не пов'язані з роботою
Читання дозволяє не просто подивитись на світ з іншого боку, а й допомагає отримувати нові знання та емоції. До того ж, книги розвивають вміння поставити себе на місце іншої людини, що далеко не зайве для лідера.
Тому засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск не уявляє свого життя без наукової фантастики та різних біографічних видань. Він не раз розповідав журналістам, що його виховували не лише батьки, а й книги.
Виходьте з зони комфорту
Як би вам не було страшно, але саме вихід за межі своєї зони комфорту дозволяє розвиватись. Набирайтесь сміливості робити те, що може відкрити перед вами нові двері. Якщо боїтесь публічних виступів, то саме час їх влаштувати. З кожним разом ставатиме легше.
Страх та успіх не можуть існувати разом, тому потрібно обрати, що ж залишиться. До слова, творець Facebook Марк Цукерберг чимало років витратив на те, щоб вільно розмовляти путунхуа (одна з офіційних мов у Китаї, Сингапурі і Тайвані, яку часто називають "мандаринською). Сказати, що це було важко - нічого не сказати.
Займайтесь спортом
Автор книги "Звички багатих людей" Том Корлі упродовж 5 років досліджував стиль життя успішних персон і виявив важливий спільний ритуал. Йдеться саме про фізичні навантаження, без яких свого життя не уявляють відома ведуча Опра Вінфрі, засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон, директорка Facebook Шеріл Сандберг.
І це не дивно, адже звичка щоранку бігати, багато ходити чи займатись аеробікою додає сили волі, впевненості, енергії та позитивно впливає на мозок. Варто нагадати, що фізична активність також збільшує тривалість життя.
Допомагайте іншим
Успіх вимірюється не лише в тому, скільки грошей на вашому рахунку, а й в тому, як ви їх використовуєте. Тому відомі люди розуміють, як важливо допомагати тим, хто цього потребує.
Яскравим прикладом є подружжя Білла та Мелінди Гейтс, які разом з інвестором Ворреном Баффетом створили кампанію "Клятва дарування" ще у 2010 році. Вона надихає заможних людей віддавати частину своїх статків на благодійність. Таким чином вдається хоча б трохи боротись з бідністю та розвивати систему охорони здоров'я у тих місцях, де ситуація плачевна.
Це не означає, що вам потрібно витрачати значні суми, адже допомога буває різною, просто не варто відмовляти у ній. Якщо у вас нема часу на благодійність, то навряд чи знайдеться для того, щоб досягнути успіху.
Продовжуйте боротися
Легенда Баскетболу Майкл Джордан якось сказав прекрасно фразу: "Я граю, щоб перемогти, і під час тренувань чи на реальному матчі. І я нічому не дозволю заважати мені та моєму бажанню перемогти".
І справді, спортсмен пройшов доволі нелегкий шлях, але зумів стати найвисокооплачуванішим гравцем за всю історію. І в цьому йому допомогла не лише жага стати найкращим, а й уміння відпускати образи. Бажання отримати визнання конкурентів, а не гнів на них, може бути неймовірною мотивацією.
Частіше гуляйте
Американська психологічна асоціація підтвердила, що регулярні прогулянки на свіжому повітрі допомагають підвищити креативність, а також дозволяють швидше знаходити розв'язання проблем.
Тому часто успішні люди поєднують важливе з корисним: Марк Цукерберг проводить ділові зустрічі під час піших прогулянок. Як і засновник Virgin Group Річард Бренсон. Тому саме час відволіктись від гаджетів, вийти на вулицю та піддатись потоку думок.
Читайте також: Лікар зі США дав 5 порад, які дозволяють більше рухатися протягом дня
-
20:21104-річна жінка вдруге поборола COVID-19: її лікарі вітали оплесками – відео
-
19:55Що робити, якщо процес схуднення сильно сповільнився або зупинився
-
19:42У Нідерландах корови вперше вийшли на вулицю після зими, але щось пішло не так: відео
-
19:22Українська телеведуча Василиса Фролова вперше показала синочка
-
19:13Ті, хто бажають моєї смерті: дивіться трейлер нового фільму з Анджеліною Джолі
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
18:51Ремонт Xiaomi Mi11 Ultra обійдеться в ціну покупки Redmi K40
-
18:30Що роблять мільярдери щодня: 6 корисних звичок, які варто перейняти
-
18:15Гороскоп на 9 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Ірина Шейк розбурхала мережу фото у голому комбінезоні: 18+
-
17:42COVID-19 не став на заваді: Rolls-Royce установив історичний рекорд з продажів
-
17:25Листовий або в пакетиках: який чай краще вибрати?
-
17:115 щоденних звичок, які стоять на заваді вашій продуктивності
-
16:51Принц Гаррі і Меган Маркл створюють серіал для Netflix: перші подробиці
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:42Чому руді люди по-іншому відчувають біль: пояснення науковців
-
16:21Twitter готовий заплатити шалені гроші за Clubhouse: ціна питання
-
16:09Бред Пітт і Brioni випустили спільну колекцію: стильне відео
-
15:521400-сильний Ford Mustang Mach-E "перетворили" на гострий соус, який доведе вас до сліз
-
15:19Як отримати ідеальну фігуру за хвилину: тренерка розкриває таємниці
-
14:54Щось пішло не так: Intel випадково прорекламувала Macbook Pro від Apple
-
14:32Як стати стильною та впевненою: три головних правила
-
14:14У США в аварію потрапили потяг, вантажівка, Ferrari і Porsche: відео унікальної ДТП
-
13:50Спокуслива Кейт Хадсон похвалилася сталевим пресом
-
13:39Курячі ніжки у хрусткій паніровці: смачний рецепт від ізраїльської кухарки
-
18:30Що роблять мільярдери щодня: 6 корисних звичок, які варто перейняти
-
15:19Як отримати ідеальну фігуру за хвилину: тренерка розкриває таємниці
-
12:31alyona alyona випустила новий альбом Галас: слухайте всі пісні реперки
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 квітня
-
07:18Три міфи про каву, у які досі вірить більшість людей
- 07 квітня
-
20:17Звабливі красуні: найспекотніші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
16:55Як уникнути похмілля: 4 прості поради, які не підведуть
-
12:29Тест на особистість у картинці: що для вас свобода
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 квітня
-
07:45Що з'їсти зранку, щоб розігнати метаболізм
- 06 квітня
-
21:21Названо місце, в якому жінки найбільше люблять займатися сексом
-
18:34Три прості та дієві способи виспатися: безпрограшні поради від лікаря
-
16:21Що бісить гінеколога – відверто і без жодних табу: 18+
-
11:55Якою буде погода на Благовіщення: прогноз на 7 квітня
-
09:32Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 квітня
-
07:19Цей рідкісний Ferrari пустять з молотка за шалені гроші: фото
- 05 квітня
-
21:20Модель Playboy стала звабливим великоднім кроликом (18+)
-
17:17Ефектні перевтілення людей, які позбулись зайвої ваги: фото до і після
-
14:20Голос країни 2021: список, хто пройшов у прямі ефіри 11 сезону
-
12:19Тест у картинці: що ви побачили першим
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 квітня
-
08:26Голос країни 11 сезон 11 випуск: як пройшли другі вокальні нокаути учасників
-
07:19Погода в Україні 5 квітня: незначне потепління і дощі
- 04 квітня
-
20:20Дівчина тижня: розкута фітоняшка Еббі Доус, яка заводить мережу відвертими фото (18+)
-
18:15Гороскоп на 5 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку