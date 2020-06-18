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Коронавірус Карантин

Учені оцінили ризик поширення COVID-19 вдома та серед членів сім'ї

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Дослідження показало, що інфікуватися вдома легко - фото 1
Дослідження показало, що інфікуватися вдома легко

Попри те, що карантинні обмеження поступово знімають, ми нагадуємо про те, що коронавірус усе ще можна підхопити. І вдома ця небезпека теж існує. Науковці проаналізували, як COVID-19 поширюється серед членів сім'ї хворого або мешканців однієї квартири.

Аналіз базувався на даних про спостереження за 349 хворими на COVID-19 і 1964 їх близькими контактами: людьми, що проживають з ними в одній квартирі, а також родичами.

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Інфіковані SARS-CoV-2 у цьому дослідженні рідко передавали вірус людям поза своєю домівкою і не членам сім'ї. Така ймовірність була всього 2,4%. Водночас, ризик зараження серед тих, хто жив з зараженою людиною, був 17,1%, а серед родичів – 12,4%.

Найвищим був ризик зараження у людей у ​​віці 60 років і старше: при спільному проживанні з інфікованою людиною вони хворіли у 28% випадків, а ризик заразитися від родичів був 18,4%. Для молодих людей (20 років і молодше) ці ризики становили відповідно 6,4% і 5,2%.

Заразитись на коронавірус вдома легше людям старшого віку - фото 410961
Заразитись на коронавірус вдома легше людям старшого віку

"Наш аналіз свідчить про те, що люди з COVID-19 стають заразними до появи симптомів, що може зробити боротьбу з поточною пандемією значно важчою. Виявлення активних випадків і ізоляція в поєднанні з різнобічним відстеженням контактів може бути ключем до профілактики поширення інфекції під час інкубаційного періоду", – говорить доктор Янг Янг із Флоридського університету, співавтор дослідження.

Учені вказують, що ізоляція людей, які контактували з хворими, може відігравати важливу роль у профілактиці безсимптомного поширення інфекції.

Середньою кількістю людей, яких заражав один інфікований, в цьому дослідженні було 0,5. Тобто, на двох первинних інфікованих припадав один заражений ними. Але якщо контакти хворих людей не відстежувалися і не проводилася своєчасна ізоляція, цей показник мав тенденцію до збільшення.

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Джерело: The Lancet Infectious Diseases
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