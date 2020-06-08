Чому важливо прикриватись під час кашлю: відео

Що відбувається під час кашлю в офісі

Пандемія коронавірусу змусила не лише вводити карантин у країнах, а й нагадала людям про базові правила гігієни та соціальної дистанції. Учені ж показали, що відбувається, якщо не прикривати рок рукою під час кашлю.

Світ поступово оговтується від коронавірусної кризи, тож незабаром звичний ритм життя повернеться разом з поїздками на роботу та людними офісами. Але не варто забувати про правила безпеки, адже робочі місця не найкраще підходять для цієї місії.

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І це підтверджують працівники японського Інституту фізико-хімічних досліджень, які завдяки комп'ютерній графіці наочно показали, як рухаються мікрочасточки під час кашлю когось в офісі. Спойлер: навіть перегородка будь-якої висоти не може врятувати від хмари з мікрокраплин слини нікого. Але найгірша ситуація у метро:

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