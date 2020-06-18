Кількість хворих на коронавірус в Україні може перевищувати 130 тисяч: чому так

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 18 червня заявив, що насправді в Україні кількість інфікувань коронавірусом може сягати 132 тисячі. Дізнайтесь, на підставі чого він зробив такі висновки.

За офіційними даними, станом на 18 червня в Україні підтверджено 34 тисячі випадків COVID-19. Однак, як пояснив Віктор Ляшко, справжня кількість хворих може бути значно більшою.

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Таку заяву санлікар зробив на основі аналізу Київської школи економіки, у якому взято до уваги дослідження ВООЗ. Результати аналізу свідчать, що в Україні офіційно підтверджені лише 30% випадків.

У середньому ми можемо говорити сьогодні по їхній моделі, що в Україні потенційно хворіє 132 тисячі людей. Але ці дані не є підтвердженими, це модельна ситуація, – наголосив Ляшко.

Динаміка захворюваності на коронавірус в Україні

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов пояснює, що офіційні дані МОЗ "запізнюються" у виявленні тренду зростання захворюваності приблизно на тиждень, адже з 27 травня почалася активна фаза зростання захворюваності – фактична кількість виявлених випадків в день (червона лінія) більша за офіційну статистику МОЗ (жовта лінія).

"Це означає, що темпи захворюваності зростають. Якби захворюваність йшла на спад, ретроспективні оновлення Національної служби здоров'я показували б меншу фактичну кількість виявлених випадків за офіційну статистику МОЗ, і жовта лінія була б нижче червоної. Чим більша відстань між жовтою і червоною лінією, тим швидше поширюється захворювання і тим повільніше МОЗ виявляє тренд на зростання", – зазначає Милованов.

Аналіз Київської школи економіки показує, що якщо темпи зростання захворюваності будуть зберігатися, за 2 тижні в Україні буде в середньому понад тисяча захворілих в день, а впродовж місяця – 1,500. Проте в офіційній статистиці ці дані можуть з’явитися з тижневим запізненням, – підсумував Милованов.

Щоб підтвердити або спростувати ці дані, в Україні розпочали масове ІФА-тестування.

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