У Xiaomi розповіли, як створювали революційну камеру для Mi10 Ultra

Недавно представлений флагманський Mi10 Ultra став не тільки топовим смартфоном Xiaomi, але і найкращим камерофоном на ринку за версією видання DxOMark. Китайська компанія провела у Пекіні спеціальний захід, запросивши представників ЗМІ, щоб розповісти, як їй вдалося створити настільки круту камеру.

Щоб підвищити якість зйомки на свої смартфони, Xiaomi відкрила 10 центрів досліджень і розробок у Пекіні, Шанхаї, Шеньчжені, Нанкіні, Токіо, Сантьяго, Бангалорі, Парижі, Тампере й інших місцях, запросивши багатьох провідних фахівців у галузі фотографії.

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Як розповів Хоу Цян, фахівець з оптики Xiaomi, у Mi10 Ultra вони застосували рідко використовуваний у смартфонах об'єктив з вісьмома лінзами, щоб звести до мінімуму оптичні аберації при потраплянні світла на 1 / 1,32-дюймовий сенсор. За його словами, складність збирання лінз експоненціально зростає в міру збільшення кількості лінз – це велика проблема для масового виробництва.

Смартфон Mi10 Ultra отримав вісім лінз

У смартфоні використовується величезний модуль Sony IMX 586, який перевищує товщину корпуса камери навіть з перископічною формою. Щоб зменшити товщину модуля, області, в яких лінзи не потрібні, зрізали зверху і знизу. Через це оптичне вирівнювання між декількома лінзами стало надзвичайно важким, і традиційного пасивного оптичного вирівнювання з використанням зовнішньої стінки модуля камери вже було недостатньо для досягнення потрібних показників. Під час численних експериментів інженерам компанії вдалося подолати проблему збірки верхньої і нижньої тангенціальної лінзи: вони застосували технологію активного оптичного вирівнювання.

Щоб домогтися максимальної якості при зйомці на ультраширококутну камеру, команда Xiaomi спочатку використовувала об'єктив з шістьма лінзами, на краї яких потрапляє занадто мало світла, через що знімки виходять темними по кутах. Це постаралися вирішити зміною кривизни лінз, але тоді виникла проблема сильного спотворення знімка. Тому компанія використовувала особливу конструкцію з семи лінз, в якій оптимізується їх кривизна і пропускання світла, щоб домогтися одночасно низького спотворення і відсутності затемнень по краях.

У Mi10 Ultra також використовується технологія Dual Native ISO Fusion Technology, коли одночасно робляться фотографії з високим і низьким значенням ISO. Потім ці два знімки об'єднуються прямо в сенсорі, видаючи на виході кадр з великим динамічним діапазоном і низьким рівнем шуму. Це дозволяє поліпшити деталізацію світлих ділянок, зберігаючи інформацію у темніших областях і значно зменшуючи втрату деталей у сценах з високим коефіцієнтом освітленості. Оскільки весь процес здійснюється безпосередньо в сенсорі, ця технологія використовується і при зйомці відео.

Xiaomi також використовувала однокадрова прогресивну технологію HDR, яка не тільки знімає сцени з великим динамічним діапазоном, а й ефективно вирішує проблему ореолів на HDR-фотографіях. Традиційно при використанні HDR об'єднуються три кадри однієї сцени: з довгою, середньою та низькою витримкою. У результаті на створення кадру йде багато часу. Це ускладнює зйомку швидко рухомих об'єктів: навколо них можуть виникати ореоли, оскільки об'єкт змінює своє розташування, поки створюються три кадри. Однокадрова прогресивна технологія HDR у Mi10 Ultra дозволяє домогтися того ж результату при створенні всього одного кадру, що усуває ефект двоїння.

Нам же ж поки залишається очікувати появи Mi10 Ultra на українському ринку. Подейкують, що цього не станеться, а сам гаджет стане ексклюзивом для китайців. З усім тим, якщо до України смартфон таки приїде, то коштуватиме він на рівні топових Samsung і iPhone.

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