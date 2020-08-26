На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Xiaomi розповіли, як створювали революційну камеру для Mi10 Ultra
-
- 13
Недавно представлений флагманський Mi10 Ultra став не тільки топовим смартфоном Xiaomi, але і найкращим камерофоном на ринку за версією видання DxOMark. Китайська компанія провела у Пекіні спеціальний захід, запросивши представників ЗМІ, щоб розповісти, як їй вдалося створити настільки круту камеру.
Щоб підвищити якість зйомки на свої смартфони, Xiaomi відкрила 10 центрів досліджень і розробок у Пекіні, Шанхаї, Шеньчжені, Нанкіні, Токіо, Сантьяго, Бангалорі, Парижі, Тампере й інших місцях, запросивши багатьох провідних фахівців у галузі фотографії.
Це цікаво: Apple припиняє випускати популярні моделі iPhone
Як розповів Хоу Цян, фахівець з оптики Xiaomi, у Mi10 Ultra вони застосували рідко використовуваний у смартфонах об'єктив з вісьмома лінзами, щоб звести до мінімуму оптичні аберації при потраплянні світла на 1 / 1,32-дюймовий сенсор. За його словами, складність збирання лінз експоненціально зростає в міру збільшення кількості лінз – це велика проблема для масового виробництва.
У смартфоні використовується величезний модуль Sony IMX 586, який перевищує товщину корпуса камери навіть з перископічною формою. Щоб зменшити товщину модуля, області, в яких лінзи не потрібні, зрізали зверху і знизу. Через це оптичне вирівнювання між декількома лінзами стало надзвичайно важким, і традиційного пасивного оптичного вирівнювання з використанням зовнішньої стінки модуля камери вже було недостатньо для досягнення потрібних показників. Під час численних експериментів інженерам компанії вдалося подолати проблему збірки верхньої і нижньої тангенціальної лінзи: вони застосували технологію активного оптичного вирівнювання.
Щоб домогтися максимальної якості при зйомці на ультраширококутну камеру, команда Xiaomi спочатку використовувала об'єктив з шістьма лінзами, на краї яких потрапляє занадто мало світла, через що знімки виходять темними по кутах. Це постаралися вирішити зміною кривизни лінз, але тоді виникла проблема сильного спотворення знімка. Тому компанія використовувала особливу конструкцію з семи лінз, в якій оптимізується їх кривизна і пропускання світла, щоб домогтися одночасно низького спотворення і відсутності затемнень по краях.
У Mi10 Ultra також використовується технологія Dual Native ISO Fusion Technology, коли одночасно робляться фотографії з високим і низьким значенням ISO. Потім ці два знімки об'єднуються прямо в сенсорі, видаючи на виході кадр з великим динамічним діапазоном і низьким рівнем шуму. Це дозволяє поліпшити деталізацію світлих ділянок, зберігаючи інформацію у темніших областях і значно зменшуючи втрату деталей у сценах з високим коефіцієнтом освітленості. Оскільки весь процес здійснюється безпосередньо в сенсорі, ця технологія використовується і при зйомці відео.
Xiaomi також використовувала однокадрова прогресивну технологію HDR, яка не тільки знімає сцени з великим динамічним діапазоном, а й ефективно вирішує проблему ореолів на HDR-фотографіях. Традиційно при використанні HDR об'єднуються три кадри однієї сцени: з довгою, середньою та низькою витримкою. У результаті на створення кадру йде багато часу. Це ускладнює зйомку швидко рухомих об'єктів: навколо них можуть виникати ореоли, оскільки об'єкт змінює своє розташування, поки створюються три кадри. Однокадрова прогресивна технологія HDR у Mi10 Ultra дозволяє домогтися того ж результату при створенні всього одного кадру, що усуває ефект двоїння.
Нам же ж поки залишається очікувати появи Mi10 Ultra на українському ринку. Подейкують, що цього не станеться, а сам гаджет стане ексклюзивом для китайців. З усім тим, якщо до України смартфон таки приїде, то коштуватиме він на рівні топових Samsung і iPhone.
Читайте також: У мережі з'явився перший відеоогляд Samsung Galaxy Z Fold 2
-
19:17Жорсткі правила для продавців одягу в Сінгапурі шокували мережу
-
18:54Представлено найшвидший і найпотужніший британський кросовер
-
18:46Австралійка кинула пити і вразила своїм перевтіленням
-
18:35З 1 вересня! Найкращі привітання з Днем знань і Першим дзвоником 2020
-
18:26Нормальний підхід: фанати бойкотують Бетмен з Паттінсоном, аби той знявся у порно
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:17Без макіяжу: 46-річна Вікторія Бекхем показала, як насправді виглядає
-
18:00Гороскоп на 27 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50У Xiaomi розповіли, як створювали революційну камеру для Mi10 Ultra
-
17:40В Україні ми говоримо так: добірка кумедних мемів, які смішні, бо правдиві
-
17:29Як зробити тістечко "Картопля" вдома: простий рецепт
-
17:12Соціальна дистанція у 2 метри не працює: учені назвали це правило застарілим
-
16:57У мережі висміяли покупців, які "креативно" носять маски: фото
-
16:41Англією почав курсувати яскравий ЛГБТ-потяг
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:24Тест для жінок: оберіть птаха на фото і дізнайтесь про свій характер
-
16:14Коронація: китайський художник зняв про документалку про COVID-19 в Ухані
-
15:55Меган Маркл показала новий будинок в Санта-Барбарі
-
15:47Олександр Шовковський йде в політику: до якої партії долучився ексфутболіст
-
15:43Чотири продукти, які слід на ніч, аби схуднути
-
15:30Східна красуня: сексуальна Демі Роуз похизувалась пишними формами (18+)
-
15:12У мережі з'явився перший відеоогляд Samsung Galaxy Z Fold 2
-
14:55Чоловіки цих знаків Зодіаку найскупіші
-
14:40В Україні продовжили карантин і заборонили в'їзд іноземцям: нові правила
-
14:32Відома телеведуча насмішила мережу танцем під дощем: веселе відео
-
17:40В Україні ми говоримо так: добірка кумедних мемів, які смішні, бо правдиві
-
14:40В Україні продовжили карантин і заборонили в'їзд іноземцям: нові правила
-
11:00Всесвітній день собак: Вгадай породу хвостатих акторів!
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 серпня
-
07:17Погода в Україні 26 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 25 серпня
-
20:45ШАХТАР ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись фінал Суперкубку України-2020
-
19:23Шльопали ушльопки: які пісні були зайвими на концерті до Дня Незалежності України
-
16:10Повний фарш: представлено рейтинг автомобілів з найкращими технічними рішеннями
-
13:13ТЕСТ: Перевір, чи знаєш сленг з 90-х
-
11:30Коли ми станем собою: Океан Ельзи випустив нову довгоочікувану пісню
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 серпня
- 24 серпня
-
21:0025 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:20Як виглядав Хрещатик в кінці XIX століття
-
15:13Фото спеціально для тих, хто вважає, що маски не допомагають: експеримент мікробіолога
-
12:16Найкращі вітання з Днем Незалежності від українських зірок: святкова добірка
-
10:30ТЕСТ на День Незалежності: наскільки добре ти знаєш Україну?
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 серпня
- 23 серпня
-
21:47У ВООЗ розповіли, чи потрібно носити маски дітям
-
18:50Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Авалон Надфалусі з зовнішністю Барбі (18+)
-
15:51Як носити та з чим поєднувати чоловічі шорти: 10 модних ідей у фото
-
13:48Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус: що відомо про її стан
-
12:23Місто котів і щасливих людей: як самостійно організувати подорож до Стамбула
-
10:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 серпня
-
08:23Погода в Україні 23-24 серпня: точний прогноз по містах
- 22 серпня
-
21:47Надіюсь, хоч труси одягнула: Оля Цибульська розігріла уяву прихильників новим фото