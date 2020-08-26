Apple припиняє випускати популярні моделі iPhone

Чим ближче анонс нових смартфонів iPhone 12, тим більше в мережі з'являється інформації щодо планів Apple. Компанія перегляне свою лінійку гаджетів, і ось що станеться з іншими смартфонами після запуску нових флагманів.

Повідомляється, що незабаром після дебюту iPhone 12 компанія планує знизити ціну на iPhone 11 до 540 доларів, а моделі iPhone XR і iPhone 11 Pro – зняти з продажу.

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Apple to discontinue iPhone XR and iPhone 11 Pro models after iPhone 12 launch.

iPhone 11 at $549 — iAppleTimes (@iAppleTimes) August 20, 2020

Смартфони серії iPhone 12 будуть запропоновані за такими цінами:

iPhone 12: 699 доларів (128 ГБ)

iPhone 12 Max: 799 доларів (128 ГБ)

iPhone 12 Pro: 999 доларів (128 ГБ)

iPhone 12 Pro Max: 1099 доларів (128 ГБ)

Щорічний перегляд лінійки смартфонів вже увійшов у Apple в традицію. Минулого року компанія знизила ціну на iPhone XR до 549 доларів після анонсу iPhone 11 за 699 доларів.

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