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Apple припиняє випускати популярні моделі iPhone

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iPhone XR - фото 1
iPhone XR / hotline

Чим ближче анонс нових смартфонів iPhone 12, тим більше в мережі з'являється інформації щодо планів Apple. Компанія перегляне свою лінійку гаджетів, і ось що станеться з іншими смартфонами після запуску нових флагманів.

Повідомляється, що незабаром після дебюту iPhone 12 компанія планує знизити ціну на iPhone 11 до 540 доларів, а моделі iPhone XR і iPhone 11 Pro – зняти з продажу.

І ще: У мережі показали iPhone 12 в різних чохлах

Смартфони серії iPhone 12 будуть запропоновані за такими цінами:

  • iPhone 12: 699 доларів (128 ГБ)
  • iPhone 12 Max: 799 доларів (128 ГБ)
  • iPhone 12 Pro: 999 доларів (128 ГБ)
  • iPhone 12 Pro Max: 1099 доларів (128 ГБ)

Щорічний перегляд лінійки смартфонів вже увійшов у Apple в традицію. Минулого року компанія знизила ціну на iPhone XR до 549 доларів після анонсу iPhone 11 за 699 доларів.

Читайте також: У мережі продають iPhone з Fortnite за космічні гроші

Джерело: wccftech
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