У мережі з'явився перший відеоогляд Samsung Galaxy Z Fold 2

Попри те що передзамовлення на флагманський гнучкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 відкриється лише 1 вересня, один з китайських техноблогерів поспішив опублікувати огляд на новинку.

Менш ніж за п'ять хвилин автор відеоролика розповів про ключові особливості гаджета Samsung Galaxy Z Fold 2, показавши його з усіх боків.

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Перше, що впадає у вічі при погляді на Galaxy Z Fold 2, – новий 6,23-дюймовий дисплей з частотою оновлення 60 Гц, який замінив 4,6-дюймовий компактний екран у попередника. За словами автора огляду, вся необхідна інформація та звична для рядового смартфона функціональність доступна на компактному 6,23-дюймовому дисплеї, тому розкривати гаджет до діагоналі в 7,6 дюйма в більшості випадків доведеться вкрай рідко.

З косметичних змін можна відзначити нове місце розташування логотипу Samsung: тепер він нанесений по центру шарніра, а не на верхній його частині, як в оригінального Galaxy Fold. У AnTuTu новинка набрала 588 850 балів. Під час огляду блогер зазначив, що Galazy Z Fold 2 тепер звучить значно голосніше у порівнянні з попередником, а якість відтворення істотно покращилася.

Розкрито у відеоролику і характеристики трьох 12-мегапіксельних датчиків основної камери: головний сенсор Sony IMX 555 з оптичною стабілізацією доповнений надширококутним Samsung S5K3L6 і телефотоб'єктивом S5K3M5.

У смартфоні реалізована можливість відключити внутрішній дисплей для підвищення автономності. Примітно, що гаджет можна тримати в будь-якої орієнтації, оскільки фірмовий інтерфейс Samsung автоматично підлаштовується як під альбомний, так і під портретний режим.

Нарешті, автор огляду розкрив місткість акумулятора пристрою, яка становить 4500 мАг.

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