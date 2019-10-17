У Ватикані випустили смарт-чотки, які замінять фітнес-браслет

У Ватикані не втрачають надії залучити сучасну молодь до католицької церкву. Цього разу вони вирішили випустити незвичайні чотки, які більше нагадують "розумний" гаджет, ніж традиційний атрибут вірян.

Спеціальні електронні чотки eRosary працюють за принципом фітнес-браслета та під'єднуються до додатка на смартфоні за допомогою смарт-хреста, в якому міститься вся інформація.

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У вервиці – 10 намистин з чорного агата та гематиту. Активуючи чотки в додатку, власник може вибрати варіант молитви на вервиці (стандартний або тематичний), вона буде оновлюватися автоматично протягом року. Смарт-чотки відстежуватимуть кожен завершений розарій, а в додатку буде доступний персоналізований релігійний контент. Крім того, браслет стежитиме за фізичним здоров'ям власника.

Ці чотки моніторять вашу фізичну активність

Вартість смарт-чоток – 99 євро.

Раніше у Ватикані запустили спеціальний додаток для смартфонів і комп'ютерів. Платформа "Click To Pray" ("Клікни і молись") працює шістьма мовами: англійською, німецькою, португальською, італійською, французькою й іспанською. Ресурс складається з веб-сайту та мобільних додатків. Він складається з трьох розділів: "Молись з папою", "Молись щодня", "Молись у мережі". За допомогою останнього користувачі можуть обмінюватися молитвами один з одним.

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