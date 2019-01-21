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Ватикан запустив додаток для смартфонів і ПК

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Папа Франциск закликав молодь користуватися додатком - фото 1
Папа Франциск закликав молодь користуватися додатком / gettyimages

Платформа працює шістьма мовами: англійській, німецькій, португальській, італійській, французький та іспанській.

20 січня Папа Римський Франциск, виступаючи на недільній проповіді, оголосив про запуск платформи для молитов "Сlick To Pray" ("Клікни і молись"). Ресурс складається з веб-сайту та мобільних додатків.

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Закликаю вас, особливо молодь, завантажити додаток і продовжувати молитися зі мною за мир і добробут, – закликав Папа Римський Франциск.

Особливий додаток запустили для вірян - фото 302616
Особливий додаток запустили для вірян

Ресурс складається з трьох розділів: "Молись з папою", "Молись щодня", "Молись у мережі". За допомогою останнього користувачі можуть обмінюватися молитвами один з одним.

Наразі додаток завантажили понад 100 тисяч користувачів Google Play.

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Джерело: Tjournal
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