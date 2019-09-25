Папа Римський закликав людей використовувати якомога менше прикметників

Папа Римський не перестає вражати своїми закликами та заявами. Зокрема, під час звернення до Секретаріату з комунікації у Ватикані Папа Франциск висловився з приводу прикметників.

Пара Римський заявив, що людям слід рідше використовувати цю частину мови.

І ще: Отче наш: Папа Римський змінив текст найвідомішої молитви

"У мене алергія на ці слова", – сказав Папа Римський.

Для прикладу він навів слово "істинний" стосовно християн.

Ми так сильно захопилися прикметниками і прислівниками, що забули про іменники. Навіщо говорити "істинний християнин"? Це просто християнин!, – пояснив він.

За його словами, сам іменник "християнин" і так досить сильний, тому його не треба нічим підкріплювати.

Франциск підкреслив цінність іменників, адже вони "відображають людську реальність", і їх не потрібно "підсолоджувати" прикметниками і прислівниками.

Папа Римський закликає скоротити кількість прикметників / gettyimages

У кінці виступу Папа Римський подякував команді, яка веде його Twitter. Там теж з'явилося повідомлення із закликом позбутися прикметників:

"Навчімося називати людей на ім'я, як Господь робить це з нами, і перестаньмо вживати прикметники".

Let us learn to call people by their name, as the Lord does with us, and to give up using adjectives. — Pope Francis (@Pontifex) September 24, 2019

Читайте також: Чому Папа римський не дає цілувати руки: вірусне відео