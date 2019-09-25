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Папа Римський закликав людей використовувати якомога менше прикметників

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На думку понтифіка, люди зловживають прикметниками - фото 1
На думку понтифіка, люди зловживають прикметниками / gettyimages

Папа Римський не перестає вражати своїми закликами та заявами. Зокрема, під час звернення до Секретаріату з комунікації у Ватикані Папа Франциск висловився з приводу прикметників.

Пара Римський заявив, що людям слід рідше використовувати цю частину мови.

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"У мене алергія на ці слова", – сказав Папа Римський.

Для прикладу він навів слово "істинний" стосовно християн.

Ми так сильно захопилися прикметниками і прислівниками, що забули про іменники. Навіщо говорити "істинний християнин"? Це просто християнин!, – пояснив він.

За його словами, сам іменник "християнин" і так досить сильний, тому його не треба нічим підкріплювати.

Франциск підкреслив цінність іменників, адже вони "відображають людську реальність", і їх не потрібно "підсолоджувати" прикметниками і прислівниками.

Папа Римський закликає скоротити кількість прикметників - фото 357464
Папа Римський закликає скоротити кількість прикметників / gettyimages

У кінці виступу Папа Римський подякував команді, яка веде його Twitter. Там теж з'явилося повідомлення із закликом позбутися прикметників:

"Навчімося називати людей на ім'я, як Господь робить це з нами, і перестаньмо вживати прикметники".

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Джерело: The Guardian
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