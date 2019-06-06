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ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

Отче наш: Папа Римський змінив текст найвідомішої молитви

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Текст молитви Отче наш змінили - фото 1
Текст молитви Отче наш змінили / pexels

Папа Римський Франциск офіційно дозволив змінити текст найвідомішої в християнстві молитви – Отче наш. Він також підкреслив, що тепер зміни в молитві повинні застосовуватися християнами у всьому світі.

Відомо, що в молитві змінилася лише фраза про спокусу. Так відтепер замість "і не введи нас у спокусу" варто говорити "не дай нам піддатися спокусі".

І ще: Вознесіння Господнє 2019: що можна і не можна робити на свято

Отче наш: Папа Римський змінив текст найвідомішої молитви - фото 332285

Католицький лідер вважає, що попереднє формулювання передбачає, що саме Бог вирішує привести нас у спокусу чи ні. На думку Папи Римського, це не так.

Бог ніколи не вводить нас у спокусу. Він дозволяє нам відчувати спокусу, але ми повинні самі зробити вибір, – заявив Франциск.

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Джерело: ucatholic
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