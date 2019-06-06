Отче наш: Папа Римський змінив текст найвідомішої молитви

Папа Римський Франциск офіційно дозволив змінити текст найвідомішої в християнстві молитви – Отче наш. Він також підкреслив, що тепер зміни в молитві повинні застосовуватися християнами у всьому світі.

Відомо, що в молитві змінилася лише фраза про спокусу. Так відтепер замість "і не введи нас у спокусу" варто говорити "не дай нам піддатися спокусі".

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Католицький лідер вважає, що попереднє формулювання передбачає, що саме Бог вирішує привести нас у спокусу чи ні. На думку Папи Римського, це не так.

Бог ніколи не вводить нас у спокусу. Він дозволяє нам відчувати спокусу, але ми повинні самі зробити вибір, – заявив Франциск.

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