Новий хіт для українських захисників: слухайте надихаючу пісню про нищівний Байрактар

Безпілотник Байрактар день у день знищує цілі колони ворожої техніки Росії, яка злочинно вдерлася в Україну. Ентузіасти присвятили цій "пташці" пісню, яка лише підсилю бойовий дух українців.

Так, Сухопутні війська ЗС України опублікували на свої сторінці в Instagram пісню, написану для Байрактарів. Допис вийшов із коментарем, що безпілотник мститься за українських дітей, грузинів, сирійців, чеченців та кримських татар.

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Bayraktar TB2 – турецький ударний оперативно-тактичний безпілотник з великою тривалістю польоту. Може нести одночасно 4 протитанкові ракети та авіаційні бомби. З керованими боєприпасами на підвісці він може перебувати у повітрі від 12 до 24 годин. А максимальна дальність управління – до 150 кілометрів.

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