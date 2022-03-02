У Херсоні люди вийшли з прапорами України до танків РФ: відео

У мережі з'явилося відео, де в Херсоні у російського військового відібрали український прапор. Це зробили сміливі місцеві жителі.

Відповідні відео публікують в соцмережах.

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Сміливець у Херсоні на площі Свободи вийшов до танків з українськими прапорами і скандував "Слава Україні!". "Поговорив з російськими солдатами, ось вони стоять, під***си. Сказали, щоби їх близько не знімав, бо можуть пальнути… Сказали, що чекають рішення. Але прапор ніхто знімати не буде. Я сказав, що вони не вернуться додому живими", – розповідає чоловік біля міської ради.

"Тому, хто говорить, що Херсон здався – не вірте. Шліть його з такими словами під три чорти", – пишуть місцеві в соцмережах.

Зазначимо, раніше радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що серед російських військових завдяки опору українців зростає рівень деморалізації.

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