Службова собака послала "рускій" корабель у відомому напрямку: миле відео

У ці непрості для України часи варто знаходити миттєвості з позитивом. От, наприклад, можна побачити, як службова собака шле російський корабель у тому ж напрямку, в якому ми б хотіли послати мільйони росіян.

На телеграм-каналі Оперативний ЗСУ з'явилося миле відео. На ньому можна побачити, як службовий пес прикордонників шле російський корабель на...

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"Вайріс, рускій корабль іді куда?", – запитала у нього авторка відео.

– запитала у нього авторка відео. На це собака, не довго вагаючись, загавкала так, що ми чудово зрозуміли, куди вона його послала.

"Вона теж має що сказати загарбникам. За нами перемога", – йдеться у повідомленні телеграм-каналу.

А тепер до важливих питань, пов'язаних з братами нашими меншими. Власники собак та котів під час повітряної тривоги не забувають про своїх улюбленців та беруть їх до укриттів. Але й там тварини можуть відчувати серйозну тривогу через велику кількість людей, звуки та яскраве освітлення. За цим посиланням ми розповідали, як захистити домашніх улюбленців під час евакуації.

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