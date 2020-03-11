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У світі оголошена пандемія через коронавірус: що це означає
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Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію через коронавірус Covid-2019. Розповідаємо, що це таке та чим відрізняється від епідемії.
У повідомленні ВООЗ йдеться, що через масштаби поширення коронавірус Covid-19 можна схарактеризувати як пандемію. Раніше йшлось про епідемію захворювання у певних регіонах, однак тепер Covid-19 охопив критичну кількість країн, а кількість хворих стрімко зростає.
Пандемія – це поширення захворювання у глобальних масштабах.
Як зазначив очільник ВООЗ Адхан Гебреєсус, це перша пандемія, спричинена коронавірусом. За останні два тижні, кількість захворювань за межами Китаю зросла в 13 разів. Станом на 11 березня у світі зареєстровано понад 117 тисяч випадків захворювання коронавірусом, 4 131 з них – смертельні.
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При цьому Гебреєсус наголосив, що понад 90% усіх випадків припадають всього дві країни. За його словами, представники 81 країни досі не заявляли про зараження своїх громадян коронавірусом, ще у 57 країнах йдеться про менш як 10 захворілих. Найбільше інфікованих у Китаї, де й виник спалах вірусу. У Європі зареєстровано понад 15 тисяч випадків захворювання, найбільше – в Італії, Франції та Іспанії.
Пандемію оголошують тоді, коли з'являється нова хвороба, що поширюється по всьому світу. При цьому населення не має до неї імунітету, оскільки вакцини та лікування теж немає.
Попереднім масштабним випадком пандемії вважають іспанський грип (1918-1920 роки), від якого померло від 50 до 100 мільйонів людей.
Коронавірус Covid-19, додамо, уже не перша пандемія в 21 столітті, однак перша настільки глобальна. Ось перелік решти:
- SARS (початок спалаху: 2002 рік) – важкий гострий респіраторний синдром, 8 тисяч випадків, 800 смертей.
- Пташиний грип (початок спалаху: 2003 рік) – 861 випадок, 455 смертей.
- Свинячий грип N1H1 (початок спалаху: 2009 рік) – 253 169 випадків, 2572 смертей.
- MERS (початок спалаху: 2012 рік) – близькосхідний респіраторний синдром, 2250 випадків, 850 смертей.
- Ебола (початок спалаху: 2014 рік) – 26 593 випадки, 11 005 смертей.
Пандемія та епідемія: у чому різниця
Епідемія характерна для міста, регіону або країни і виникає, коли кількість інфікованих перевищує очікувану кількість в межах однієї країни або її частини. Якщо захворювання стрімко поширюється в кількох країнах одночасно, то вона переростає в пандемію.
Найбільш імовірною причиною пандемії є новий штам або підтип вірусу, який легко передається від людини до людини. Іноді пандемії спричинені здатністю хвороби швидко поширюватися, як у випадку зі спалахом чуми в 17 столітті. Сезонні спалахи (або епідемії), як правило, викликані підтипами вірусу, який вже циркулює серед нас.
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