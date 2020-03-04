Чек-лист: що справді треба купити на випадок епідемії коронавірусу в Україні

Перший випадок коронавірусу в Україні зафіксували в місті Чернівці, тож слід бути готовими до поширення захворювання й в інших регіонах. Не поспішайте змітати з прилавків все підряд, але деякими продуктами та речами таки варто запастись.

Коронавірус в Україні спричинив нову хвилю жартів у соцмережах. Окрім саркастичних передбачень та чорного гумору, у мемах фігурують згадки про гречку та сіль. Звісно, змітати все з полиць супермаркету не треба, але й повністю ігнорувати ймовірність поширення захворювання теж не варто.

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Тож радимо вам без паніки зробити запаси продуктів та медикаментів, які все одно вам знадобляться, навіть якщо карантин не оголосять. Можливо, цей список допоможе не забути нічого важливого під час щотижневих закупів продуктів.

ЇЖА: які продукти варто купити про запас

Список необхідних продуктів на випадок епідемії коронавірусу COVID-19 і пов'язаного з нею карантину підготувало федеральне відомство захисту цивільного населення і допомоги при катастрофах Німеччини. За їхніми розрахунками, одній людині, яка повинна споживати в середньому 2200 кілокалорій у день, на 10 діб потрібно мати:

20 літрів води,

крупи, хліб, картопля, макаронні вироби, рис (загальною масою 3,5 кілограми),

4 кілограми бобових та овочів,

2,5 кілограми фруктів та горіхів,

2,6 літра молока та/або молочних продуктів,

1,5 кілограми риби, м'яса, яєць або яєчного порошку.

0,375 кілограма жирів та масел.

Крім того, варто запастися борошном, цукром, сіллю, медом, шоколадом, сухим печивом, сухарями, бульйонними кубиками. У пригоді можуть стати заморожені овочі та напівфабрикати, а також продукти, які довго зберігаються: консерви, горіхи, сухофрукти, в'ялене м'ясо, соуси, олія. Не забудьте й про улюблені напої – чай, кава тощо.

Макарони довго зберігаються / pixabay

Для дітей слід зробити запаси відповідно до їхніх потреб. Не забувайте й про домашніх тварин, яким теж потрібен корм і т.д. Крім продуктів харчування, жителям Німеччини рекомендують купити свічки, ліхтарик, газовий пальник і батарейки.

ЛІКИ: що треба мати в домашній аптечці

Є базовий набір медикаментів, які потрібно мати вдома і попри коронавірус:

термометр;

ліки проти болю та лихоманки (найпопулярніші: аспірин, ібупрофен та парацетамол);

антигістамінні препарати (тобто пігулки та креми проти алергії);

ліки, які ви повинні приймати проти хронічних захворювань;

ліки на випадок отруєння;

розчин для лінз, якщо ви їх носите;

антисептики для ран та шкіри, спиртові серветки;

стерильний бинт;

вата;

пластирі різних розмірів, бажано водонепроникні;

захисна маска;

шприци, пінцет;

мазі від укусів комах та сонячних опіків.

Не забувайте й про завжди потрібні засоби особистої гігієни:

туалетний папір;

мило;

зубна паста, зубна щітка;

шампуні та інші засоби догляду;

памперси;

засоби гігієни для жінок;

серветки.

Склад аптечки для водіїв / Укрінформ

Головне – не переборщіть. До всього треба підходити з розумом та тверезим розрахунком. Не варто робити запаси на рік вперед, аби потім будувати фортеці із пачок солі, укріплювати це сірниками та засипати гречкою. Зберігайте спокій та мийте руки!

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