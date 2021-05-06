У США дайвери випадково натрапили на кістку мамонта: її вік вражає

Дайвери Дерек Деметер і Генрі Седлер виявили на дні річки Піс масивну стегнову кістку мамонта. Але на цьому їх знахідки не закінчилися. Хлопці – аквалангісти та палеонтологи-любителі, вважають: 22-кілограмова кістка довжиною 1,2 метра належала колумбійському мамонтові.

Занурившись недавно у річку Піс на південному заході Флориди, вони також виявили скам'янілість вимерлої акули й ікло шаблезубого котячого. Про це повідомляє The Daily Mail.

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Дерек Деметер вважає, що стегновій кістці мамонта близько 100 000 років. Однак більш точно її вік визначать фахівці за допомогою радіовуглецевого датування.

Генрі Седлер, вчитель середньої школи, раніше знаходив у річці й інші кістки мамонта, у тому числі хребці та частину щелепи. Він пожертвував ці зразки Музею природної історії Флориди. Стегнову кістку колумбійського мамонта Седлер збирається використовувати як навчальний посібник.

Колумбійський мамонт (також – мамонт Колумба, Mammuthus columbi) мешкав на теренах Північної Америки від 2,6 млн до 10 тисяч років тому. Був одним з найбільших представників сімейства слонових, які коли-небудь існували.

Висота дорослого самця у загривку сягала чотирьох метрів, маса становила близько 10 тонн. Палеонтологи вважають мамонта Колумба близьким родичем шерстистого мамонта.

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