Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень Холостяк

Дослідники визначили найпопулярнішого птаха в Instagram: фотофакт

  • 23
Совині дрімлюги - фото 1
Совині дрімлюги / myplanet

Пара науковців з Німеччини з'ясувала, який птах збирає найбільше лайків в Instagram. Виявилося, людям довподоби совині дрімлюги. Дивіться, як виглядають зірки мережі серед пернатих.

Дослідники проаналізували понад 20 тисяч дописів з дев'яти найпопулярніших акаунтів про птахів. Враховувалося загальна кількість лайків, а також те, скільки нових підписників приніс знімок сторінці, пише SAGE Journals.

І ще: У Південній Америці виявлено новий вид тварин

Якщо ви не розумієте, чому перемогли совині дрімлюги – ви не одні такі. Учені теж здивовані результатом. Можливо, вся справа в незвичайному і кумедному зовнішньому вигляду цих птахів, який і привертає увагу.

Під час дослідження також з'ясувалося, що людям більше подобається синє оперення, а ось червоний і жовтий кольори не такі популярні. Крім дрімлюг, у ТОП увійшли декоративні голуби і птахи турако. А "найневродливішими" птахами користувачі Instagram вважають куликів-сорок і бекасових.

Читайте також: Як відчувають світ павуки: учені створили мелодію павутини

пропозиції партнерів
Новини