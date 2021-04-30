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Дослідники визначили найпопулярнішого птаха в Instagram: фотофакт
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Пара науковців з Німеччини з'ясувала, який птах збирає найбільше лайків в Instagram. Виявилося, людям довподоби совині дрімлюги. Дивіться, як виглядають зірки мережі серед пернатих.
Дослідники проаналізували понад 20 тисяч дописів з дев'яти найпопулярніших акаунтів про птахів. Враховувалося загальна кількість лайків, а також те, скільки нових підписників приніс знімок сторінці, пише SAGE Journals.
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Якщо ви не розумієте, чому перемогли совині дрімлюги – ви не одні такі. Учені теж здивовані результатом. Можливо, вся справа в незвичайному і кумедному зовнішньому вигляду цих птахів, який і привертає увагу.
Під час дослідження також з'ясувалося, що людям більше подобається синє оперення, а ось червоний і жовтий кольори не такі популярні. Крім дрімлюг, у ТОП увійшли декоративні голуби і птахи турако. А "найневродливішими" птахами користувачі Instagram вважають куликів-сорок і бекасових.
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