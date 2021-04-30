Дослідники визначили найпопулярнішого птаха в Instagram: фотофакт

Пара науковців з Німеччини з'ясувала, який птах збирає найбільше лайків в Instagram. Виявилося, людям довподоби совині дрімлюги. Дивіться, як виглядають зірки мережі серед пернатих.

Дослідники проаналізували понад 20 тисяч дописів з дев'яти найпопулярніших акаунтів про птахів. Враховувалося загальна кількість лайків, а також те, скільки нових підписників приніс знімок сторінці, пише SAGE Journals.

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A new paper collected 20,000 photos of birds on Instagram and their "corresponding liking data" to determine that most liked birdhttps://t.co/i4OsthabiB



And the winner is ... the frogmouth pic.twitter.com/KmVZv103UW — Derek Thompson (@DKThomp) April 27, 2021

Якщо ви не розумієте, чому перемогли совині дрімлюги – ви не одні такі. Учені теж здивовані результатом. Можливо, вся справа в незвичайному і кумедному зовнішньому вигляду цих птахів, який і привертає увагу.

Під час дослідження також з'ясувалося, що людям більше подобається синє оперення, а ось червоний і жовтий кольори не такі популярні. Крім дрімлюг, у ТОП увійшли декоративні голуби і птахи турако. А "найневродливішими" птахами користувачі Instagram вважають куликів-сорок і бекасових.

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