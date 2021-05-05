Українським полярникам вдалося сфотографувати гігантських китів

До української станції "Академік Вернадський" в Антарктиді припливли два горбатих кити. Знімками морських гігантів науковці поділилися в мережі.

Українські учені помітили двох горбатів китів, які припливли до берегів острова Галіндез в Антарктиді, де розташована станція "Академік Вернадський". Це досить велика рідкість, адже зазвичай для зустрічі з китами учасники експедиції виходять у море на човнах, пише Національний антарктичний науковий центр на своїй сторінці у Facebook.

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"Зимівники побачили гігантських тварин прямо з вікон їдальні, під час сніданку", – йдеться в повідомленні.

Експерт з китів Оксана Савенко встигла сфотографувати хвостовий плавець одного зі ссавців. На цих плавцях тварини мають унікальний візерунок. Він, немов відбиток пальця у людини, дозволяє ідентифікувати кожну особину.

Горбачі є найчисленнішими китами у районі Антарктичного півострова. Їхня середня вага – 30 тонн, а довжина 13,5-14,5 метра.

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