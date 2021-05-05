Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Українським полярникам вдалося сфотографувати гігантських китів

  • 20
Українським полярникам вдалося сфотографувати гігантських китів - фото 1

До української станції "Академік Вернадський" в Антарктиді припливли два горбатих кити. Знімками морських гігантів науковці поділилися в мережі.

Українські учені помітили двох горбатів китів, які припливли до берегів острова Галіндез в Антарктиді, де розташована станція "Академік Вернадський". Це досить велика рідкість, адже зазвичай для зустрічі з китами учасники експедиції виходять у море на човнах, пише Національний антарктичний науковий центр на своїй сторінці у Facebook.

І ще: Рибалки упіймали майже 300-кілограмового тунця: фото

"Зимівники побачили гігантських тварин прямо з вікон їдальні, під час сніданку", – йдеться в повідомленні.

Експерт з китів Оксана Савенко встигла сфотографувати хвостовий плавець одного зі ссавців. На цих плавцях тварини мають унікальний візерунок. Він, немов відбиток пальця у людини, дозволяє ідентифікувати кожну особину.

Горбачі є найчисленнішими китами у районі Антарктичного півострова. Їхня середня вага – 30 тонн, а довжина 13,5-14,5 метра.

Українським полярникам вдалося сфотографувати гігантських китів - фото 458208

Українським полярникам вдалося сфотографувати гігантських китів - фото 458209

Українським полярникам вдалося сфотографувати гігантських китів - фото 458210

Українським полярникам вдалося сфотографувати гігантських китів - фото 458211

Українським полярникам вдалося сфотографувати гігантських китів - фото 458212

Українським полярникам вдалося сфотографувати гігантських китів - фото 458207

Читайте також: Дослідники визначили найпопулярнішого птаха в Instagram: фотофакт

пропозиції партнерів
Новини