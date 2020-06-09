У Швеції з'явилась робота мрії: вам не доведеться робити майже нічого

На роботу потрібно приходити двічі на день

У Швеції відкрилася вакансія мрії: шукають людину, яка буде вранці і ввечері приїжджати на залізничну станцію у Гетеборзі, щоб в строго певний час вмикати і вимикати світло. В інший час можна займатися чим завгодно.

Щоправда, посаду не можна поєднувати з іншою зайнятістю.

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Платити за цю надскладну роботу обіцяють $ 2300 на місяць, причому щороку сума буде рости на 3,2%. Вихідні дні, відпустки і пенсія також передбачені. Більш того, успішного кандидата обіцяють не звільняти до самої смерті або доти, поки він сам не захоче покинути робоче місце.

Співробітнику обіцяють платити 2300 доларів на місяць

Попри те, що це арт-проєкт художників Симона Голдіна і Якоба Сеннебю, пропозиція, схоже, цілком реальна. Для зарплатних виплат створили фонд, в який Національна художня рада Швеції і Управління транспортом переказали $ 650000.

Правда, розглядати заявки кандидатів почнуть не скоро – у 2025 році, а саму залізничну станцію ще будують і відкриють тільки до 2026-го.

Автори проєкту "Вічна зайнятість" хотіли привернути увагу до проблеми стабільності на роботі. За словами Симона і Якоба, інвестований капітал сьогодні зростає значно швидше, ніж зарплати.

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