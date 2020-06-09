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У Швеції з'явилась робота мрії: вам не доведеться робити майже нічого

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На роботу потрібно приходити двічі на день - фото 1
На роботу потрібно приходити двічі на день

У Швеції відкрилася вакансія мрії: шукають людину, яка буде вранці і ввечері приїжджати на залізничну станцію у Гетеборзі, щоб в строго певний час вмикати і вимикати світло. В інший час можна займатися чим завгодно.

Щоправда, посаду не можна поєднувати з іншою зайнятістю.

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Платити за цю надскладну роботу обіцяють $ 2300 на місяць, причому щороку сума буде рости на 3,2%. Вихідні дні, відпустки і пенсія також передбачені. Більш того, успішного кандидата обіцяють не звільняти до самої смерті або доти, поки він сам не захоче покинути робоче місце.

Співробітнику обіцяють платити 2300 доларів на місяць - фото 409175
Співробітнику обіцяють платити 2300 доларів на місяць

Попри те, що це арт-проєкт художників Симона Голдіна і Якоба Сеннебю, пропозиція, схоже, цілком реальна. Для зарплатних виплат створили фонд, в який Національна художня рада Швеції і Управління транспортом переказали $ 650000.

Правда, розглядати заявки кандидатів почнуть не скоро – у 2025 році, а саму залізничну станцію ще будують і відкриють тільки до 2026-го.

Автори проєкту "Вічна зайнятість" хотіли привернути увагу до проблеми стабільності на роботі. За словами Симона і Якоба, інвестований капітал сьогодні зростає значно швидше, ніж зарплати.

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Джерело: Buro247
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