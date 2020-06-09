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Чому чоловіки на роботі більш емоційні

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Робота / totaljobs

Британський ресурс для пошуку роботи попросив розповісти про свої емоції на робочому місці 2250 британських робітників і менеджерів. Ось, що вони дізналися.

Опитування сервісу Totaljobs показує, що найпоширенішою причиною будь-яких емоцій на робочому місці насправді є не робота, а ті, з ким ми працюємо.

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В одному випадку з трьох емоційна подія на роботі викликана колегою, а от робочі завдання викликають емоції тільки в двох з десяти випадків. Але, на жаль, емоції, які викликають колеги, не завжди є приємними і не приносять радість в наше трудове життя (особливо у чоловіків). Тому, згідно з опитуванням, для того, щоб краще відчувати себе на роботі, треба потрапити в дружній колектив, який викликає позитивні емоції.

А от жінки набагато емоційніші за чоловіків, коли піддаються стресу і опиняються в ситуації невідповідності бажань наявних можливостей.

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Робота

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Джерело: totaljobs
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