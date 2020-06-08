4 причини, чому ви затримуєтеся на роботі

Якщо ви регулярно засиджуєтеся в офісі, треба задуматися: а чи не час поміняти розпорядок дня і вирушити додому рівно о 18.00?

Затримки на роботі бувають з різних причин. Виною цьому форс-мажори, раптові і незаплановані справи або надстрокові проєкти. Як правило, через час робочий графік нормалізується. А якщо таке трапляється постійно?

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Виробнича необхідність. Це дуже поширена причина: важливий проєкт, терміновий звіт, критичні ситуації, робочі моменти.

Некомпетентність. Цей пункт стосується і молодих співробітників, у яких немає достатнього досвіду і знань для виконання завдань, і до старожилів (при впровадженні нововведень, змін в компанії). Затримуючись на роботі, вони намагаються отримати додаткові знання, які знадобляться їм у подальшій роботі.

Трудовий героїзм. Бажання співробітника зробити більше, проявити ініціативу, щоб домогтися просування в кар'єрі.

Труднощі в комунікаціях. Деяким співробітникам непросто працювати в шумному офісі, особливо замкнутим особам. Залишаючись після роботи, вони комфортно працюють в тиші, коли ніхто їм не заважає.

Робота

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