У Резерв+ для "обмежено придатних" з'явиться нова функція: пояснення Міноборони

Заступниця міністра оборони з цифрового розвитку Катерина Чорногоренко заявила, що скоро не потрібно буде відвідувати ТЦК і СП для отримання направлення на військово-лікарську комісію. Усі ці дії можна буде здійснити через застосунок "Резерв+", але тільки за бажанням громадянина.

Міноборони України планує відправляти електронні направлення на військово-лікарську комісію громадянам, які визнані "обмежено придатними". Про це Чорногоренко повідомила в ефірі Суспільного.

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Ми зараз працюємо і розглядаємо, щоб за направленнями на ВЛК не потрібно було фізично йти в ТЦК і СП, – уточнила Чорногоренко. – Фактично за згодою людини, якщо вона хоче, ми можемо вивантажити це в Резерв+.

Вона підкреслила, що ця процедура буде здійснюватися лише за згодою людини. Громадяни матимуть вибір: отримати направлення на ВЛК особисто під час візиту до військкомату або ж через застосунок Резерв+.

Чорногоренко зазначила, що видача повістки на ВЛК є формальністю. Ініціатива спрямована на те, щоб зменшити навантаження на ТЦК і уникнути додаткових черг. Однак наразі ще немає технічної можливості для реалізації цього процесу.

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Нагадаймо, що напередодні у Дії з'явилося цифрове посвідчення ветерана. Про його появу повідомив 5 червня віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.