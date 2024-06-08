У "Дії" з’явилось посвідчення ветерана: як створити документ

Тепер українцям не потрібно носити із собою паперовий документ. Мінцифри нарешті запустило цифрове посвідчення ветерана у Дії.

Про це 5 червня повідомив віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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У застосунку державних послуг "Дія" з’явився новий цифровий документ захисників та захисниць – посвідчення ветерана.

Працюємо, щоб бюрократії було менше в житті наших захисників та захисниць. Тепер не потрібно носити із собою паперовий документ, посвідчення буде завжди під рукою – у смартфоні, – зазначають у Міністерстві цифрової трансформації України.

Посвідчення ветерана можуть отримати ті, які мають статус:

учасника бойових дій

людини з інвалідністю внаслідок війни

учасника війни

постраждалого учасника Революції гідності

члена сім’ї загиблого ветерана війни

члена сім’ї загиблого захисника і захисниці України

Щоб додати документ необхідно оновити застосунок, прогортати всі документи в Дії, натиснути "Додати документ", вибрати "Посвідчення ветерана" та надати дозвіл на отримання даних та натиснути "Додати посвідчення". Документ має підвантажитися у застосунку протягом декількох хвилин.

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