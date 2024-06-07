Monobank придбав будинок 98-річній жінці, яка пішки пройшла 10 км під обстрілами

98-річна Лідія Степанівна, яка пішки пройшла 10 км з окупованої частини Очеретиного на Донеччині та втратила свій дім, тепер має нову домівку. Мonobank придбав жінці будинок.

Про це повідомив співзасновник Monobank, український бізнесмен Олег Гороховський у Telegram.

Варто знати: У Нью-Йорку вшанували памʼять Ірини Цибух (Чеки) та зібрали кошти для "Госпітальєрів"

Лідії Степанівні довелося залишити побудовану власноруч домівку після того, як її зруйнували росіяни. Цілий день вона йшла самотужки, під обстрілами, допоки увечері жінку помітили військові і передали евакуаційній групі "Білий Янгол".

Співзасновник Монобанку опублікував на власному каналі це відео, де евакуаційна група "Білий Янгол" допомагає літній жінці. Гороховського вразила ця історія, і він повідомив, що банк придбає їй будинок.

Ця бабуся, яка цілий день ішла під ворожими обстрілами – чорт, ну як же це можливо. Ці огидні істоти будуть вічно горіти в Пеклі. Монобанк купить Лідії Степанівні будинок і вона в ньому обовʼязково доживе до того моменту, коли ця гидота зникне з нашої землі, – написав він.

Олег Гороховський стримав свою обіцянку. Невдовзі чоловік опублікував фото, на яких показав, як Лідія Степанівна рушає до свого нового будинку.

Цікаво: Героїчне рішення: журналіст із Литви йде на фронт після загибелі парамедикині Ірини Цибух