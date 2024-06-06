Письменник та музикант Сергій Жадан вступив до лав 13 бригади Нацгвардії "Хартія"

Український письменник, музикант та громадський діяч Сергій Жадан мобілізувався до лав Національної гвардії. Він написав, що вже проходить вишкіл.

Про це військовий повідомив на сторінці у Facebook та опублікував перше фото у формі.

Цікаво: Футболіст Олександр Зінченко придбає житло для сім’ї з Бахмута

Письменник зазначив, що долучився до 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія".

Вступив до лав 13 бригади НГУ "Хартія". Проходжу вишкіл. Служу українському народу, – написав Сергій Жадан.

Незадовго до цього, письменник Сергій Жадан провів у київському Палаці Спорту один з наймасштабніших поетичних вечорів, презентувавши свою збірку "Усі вірші". У ній зібрано близько 700 поетичних текстів на 1400 сторінках, усі вони написані протягом 30 років – від 1993 до 2023.

Жадан тоді зазначив, що усі кошти з концерту передадуть для ЗСУ, зокрема на потреби 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія".

Нагадаємо, що 26 березня Сергій Жадан, який під час війни росії в Україні активно підтримує військових, повідомив, що має намір мобілізуватися.

До слова: Здійснення мрій: Святослав Вакарчук виконав пісню "Обійми" разом незрячим хлопчиком