У Південній Африці випав сніг: фотофакт

Сильні снігопади пройшли в Південно-Африканській Республіці, де зараз на календарі весна.

У соцмережах поширюють фотографії з розгулюючими по засніженій савані типовими жителями африканського континенту: жирафами, антилопами, носорогами і слонами.

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Висота снігового покриву місцями досягала 10 сантиметрів, за прогнозами в деяких районах може випасти до 25 сантиметрів опадів. Через погані метеоумови тимчасово було зупинено рух на дорогах на території Східно-Капської провінції.

У Південній Африці випав сніг: фотофакт

У Південній Африці випав сніг: фотофакт

У Південній Африці випав сніг: фотофакт

Тим часом у NASA зняли на відео, як драматично ураган Флоренс рухається у західному напрямку через Атлантику до узбережжя США. Відзначається, що швидкість вітру сягне до 195 км/год, а висота хвиль до 3-4 метрів. Науковці побоюються, що шторм стане найпотужнішим за останні 30 років.

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