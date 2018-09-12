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У Південній Африці випав сніг: фотофакт

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Висота снігового покриву місцями досягала 10 сантиметрів - фото 1
Висота снігового покриву місцями досягала 10 сантиметрів / theguardian

Сильні снігопади пройшли в Південно-Африканській Республіці, де зараз на календарі весна.

У соцмережах поширюють фотографії з розгулюючими по засніженій савані типовими жителями африканського континенту: жирафами, антилопами, носорогами і слонами.

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Висота снігового покриву місцями досягала 10 сантиметрів, за прогнозами в деяких районах може випасти до 25 сантиметрів опадів. Через погані метеоумови тимчасово було зупинено рух на дорогах на території Східно-Капської провінції.

У Південній Африці випав сніг: фотофакт - фото 275619
У Південній Африці випав сніг: фотофакт
У Південній Африці випав сніг: фотофакт - фото 275618
У Південній Африці випав сніг: фотофакт
У Південній Африці випав сніг: фотофакт - фото 275617
У Південній Африці випав сніг: фотофакт

Тим часом у NASA зняли на відео, як драматично ураган Флоренс рухається у західному напрямку через Атлантику до узбережжя США. Відзначається, що швидкість вітру сягне до 195 км/год, а висота хвиль до 3-4 метрів. Науковці побоюються, що шторм стане найпотужнішим за останні 30 років.

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Джерело: theguardian
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