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У Києві зафіксували перший рекорд осені

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У Києві зафіксували температурний рекорд - фото 1
У Києві зафіксували температурний рекорд / 112

Ніч проти п'ятого вересня в Києві виявилася найтеплішою за всю історію спостережень.

Вересень столиці розпочався з температурного рекорду. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ніч на 5 вересня в Києві виявилася найтеплішою з 1881 року.

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Стовпчик термометра не опустився нижче +18,8 °С, що на 0,2 °С вище попереднього рекордного значення для цієї доби 1968 року, – повідомляють в ЦГО.

Це вже 21 температурний рекорд в нинішньому році, більшість з них зафіксували у квітні – травні.

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Джерело: ЦГО
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