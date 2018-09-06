У Києві зафіксували перший рекорд осені

Ніч проти п'ятого вересня в Києві виявилася найтеплішою за всю історію спостережень.

Вересень столиці розпочався з температурного рекорду. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ніч на 5 вересня в Києві виявилася найтеплішою з 1881 року.

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Стовпчик термометра не опустився нижче +18,8 °С, що на 0,2 °С вище попереднього рекордного значення для цієї доби 1968 року, – повідомляють в ЦГО.

Це вже 21 температурний рекорд в нинішньому році, більшість з них зафіксували у квітні – травні.

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