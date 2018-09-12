Тумани та невеликий дощ: погода в Україні 13 вересня

13 вересня, у четвер, у більшості областей України очікується комфортна погода з незначними опадами.

Вранці та вночі 13 вересня прогнозуються тумани з серпанками, через які видимість погіршиться до 500-1000 метрів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Суттєві опади малоймовірні, лише по Півночі черкатиме невеликий дощ. Температура повітря у четвер буде комфортною, +20+26 градусів, на Сході до +28 градусів. У Києві ось та мала атмосферна плямка завтра може трохи змазати сонячну картину столиці. Але це буде максимум щось незначне, тобто, невеликий дощ, та й то коротко", – зазначила вона.

У Києві 13 вересня температура підійметься до +20+22, але буде доволі свіжо.

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