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У NASA показали шторм біля США: відео з космосу

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Шторм з борту МКС - фото 1
Шторм з борту МКС / NASA Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/science/10255812-nasa-pokazalo-yak-potuzhniy-shtorm-nablizhayetsya-do-uzberezhzhya-ssha-foto-video.html

Науковці показали, який вигляд має шторм поблизу побережжя США з орбіти.

У NASA зняли на відео, як драматично ураган Флоренс рухається у західному напрямку через Атлантику до узбережжя США. Відзначається, що швидкість вітру сягне до 195 км/год, а висота хвиль до 3-4 метрів. Науковці побоюються, що шторм стане найпотужнішим за останні 30 років.

І ще: NASA показало відео наслідків пилової бурі на Марсі

Читайте також: Hubble зафіксував незвичайну туманність в сузір'ї Тельця: фотофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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