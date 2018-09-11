У NASA показали шторм біля США: відео з космосу

Науковці показали, який вигляд має шторм поблизу побережжя США з орбіти.

У NASA зняли на відео, як драматично ураган Флоренс рухається у західному напрямку через Атлантику до узбережжя США. Відзначається, що швидкість вітру сягне до 195 км/год, а висота хвиль до 3-4 метрів. Науковці побоюються, що шторм стане найпотужнішим за останні 30 років.

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