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У Папуа-Новій Гвінеї знайшли пляшку з посланням, яку американка 2 роки тому кинула в океан
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У листопаді на острові Панасеса, що входить у ланцюг Конфліктних Островів Папуа-Нової Гвінеї, фахівець з охорони природи Стівен Амос під час прибирання берега натрапив на пляшку. У ній була жменя рисових зерен, кілька мушель та лист.
17-річна американка Ніки Ньє викинула пляшку за борт, коли 9 січня 2019 року її сім'я після шести років участі в гуманітарних місіях поверталася у США і перетинала екватор, пропливаючи між Вануату і Маршалловими островами. Пляшка подолала понад 2500 кілометрів і опинилася біля Конфліктних Островів.
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"Якщо ви це читаєте, отже пляшка подолала довгий шлях і вдало опинилася у ваших руках. Мені дуже цікаво дізнатися, куди потрапила ця пляшка і скільки часу знадобилося на те, щоб вона туди дісталася", – написала Ньє в посланні.
Попри те що в листі дівчина вказала електронну пошту, зв'язатися з автором послання Амос зміг тільки через соціальні мережі.
"Прочитавши лист, я щосили намагався зв'язатися з міс Ньє, і за допомогою мого колеги мені це вдалося. Я був настільки схвильований, що не міг заснути, коли мені сказали, що ми поговоримо з нею через Zoom", – розповів Амос виданню The Guardian.
"Коли я кидала пляшку за борт, я навіть уявити собі не могла, що зустрінуся з людиною, яка знайде моє повідомлення. Я просто хотіла залишити маленький спогад, що пливе по океану, в якому ми провели так багато часу", – розповіла Ньє.
Стівен Амос вже чотири роки бере участь у програмі збереження природи Конфліктних Островів, займаючись захистом черепах Бісса і збором пластика. "Ми збираємо пластик на пляжах, щоб врятувати черепах і інших морських мешканців. Підвищений забруднення пластиком привело до скорочення популяції черепах, які живуть на островах", – сказав Амос.
За даними Управління з охорони навколишнього середовища та захисту ПНГ (CEPA), на які посилається The Guardian, в Папуа-Новій Гвінеї зафіксований найвищий рівень недбалого поводження з пластиком у Тихоокеанському регіоні.
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