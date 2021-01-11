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Популярні Єлисейські поля у Парижі перетворять у незвичайний сад

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Єлисейські поля у Парижі - фото 1
Єлисейські поля у Парижі / aharonk

У Парижі Єлисейські поля перепланують і перетворять у "незвичайний сад". Роботи на 1,9-кілометровій ділянці почнуться після проведення в місті Олімпійських ігор – вони повинні відбутися влітку 2024 року.

За словами мера французької столиці Анн Ідальго, на реконструкцію найвідомішого проспекту Парижа витратять 250 млн євро. "Легендарний проспект за останні 30 років втратив свою пишність. Він був поступово залишений парижанами і постраждав від декількох криз", – вважають в Комітеті Єлисейських полів, який ініціював капітальний ремонт Єлисейських полів і його околиць.

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Популярні Єлисейські поля у Парижі перетворять у незвичайний сад - фото 442561

На думку президента Комітету Жана-Ноеля Рейнхардта, багатьом французам Єлисейські поля здаються "зношеними", попри те, що проспект вважається найкрасивішим у світі. "Району потребує озеленення та скорочення транспортного потоку", – вважає Рейнхардт.

Архітектор Філіп Кьямбаретта і його фірма PCA-Stream розробили план перебудови Єлисейських полів. Після реконструкції проспект повинен стати "екологічним, бажаним та інклюзивним", зазначив проєктувальник.

Роботи на Єлисейських полях розраховують закінчити до 2030 року. До цього моменту на проспекті з'являться тунелі з дерев і додаткові пішохідні зони – під них віддадуть половину нинішніх автомобільних доріг.

Популярні Єлисейські поля у Парижі перетворять у незвичайний сад - фото 442559
Популярні Єлисейські поля у Парижі перетворять у незвичайний сад - фото 442560

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Джерело: theguardian
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