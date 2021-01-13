Платний в'їзд до Європи: як це працюватиме для жителів України

Українцям розповіли, як буде працювати платний дозвіл на поїздки в країни Європейського Союзу. Така вимога стане обов'язковою з 2022 року для в'їзду в ЄС без візи.

Раніше Європейську інформаційну систему авторизації подорожей (ETIAS) планували впровадити у 2021 році, але з технічних причин перенесли на 2022-й. Тепер в Міністерстві закордонних справ опрацьовують питання проведення з ЄС роз'яснювальної кампанії для українців щодо функціонування ETIAS. Точної дати запуску системи поки немає, але правила вже відомі.

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На цю мить інформація про конкретну дату, з якої потрібно буде подавати онлайн-заявку для отримання попереднього дозволу на поїздку до держав-членів ЄС, європейськими партнерами не оприлюднювалася, – відзначили в МЗС.

Щоб отримати дозвіл, за кожне звернення потрібно буде заплатити комісію у розмірі 7 євро. Для дітей до 18 років і людей старше 70 років процедура безкоштовна. Така авторизація буде дійсна протягом трьох років з дати видачі та може використовуватися для багаторазових перетинів кордону з державами-членами ЄС протягом 90 днів.

У міністерстві нагадали, що подавати онлайн-заявку рекомендується за 96 годин до перетину кордону.

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