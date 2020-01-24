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У НБУ розповіли, які купюри найчастіше підробляли у 2019 році
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Національний банк України розповів, які купюри найчастіше підробляли у 2019 році. Поспішимо вас заспокоїти: рівень підробки банкнот національної валюти все ще залишається стабільно низьким.
Як показав моніторинг вилучення з обігу банкнот національної валюти в Україні за підсумками 2019 року, на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 2,9 штуки підроблених банкнот (у 2018 році – 2,5 штуки, у 2017 році – 3,6 штуки). Для порівняння, в країнах Євросоюзу за даними офіційного сайту Європейського центрального банку, у 2018 році цей показник становив приблизно 27 штук підроблених банкнот євро (у 2017 році – 33 штук).
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У НБУ відзначили, що в загальному система захисту національної валюти України перебуває на високому рівні та цілком відповідає системам захисту провідних валют світу. Більш того, банкноти нового покоління гривні (номіналами 20, 50, 100, 500 і 1000 гривень, які НБУ ввів в обіг у 2015-2019 роках) мають посилену систему захисту, включаючи як елементи захисту паперу, так і поліграфічні елементи захисту.
Як наслідок, найчастіше у 2019 році підробляли банкноти саме старого зразка – номіналом 500 гривень зразка 2006 року і 100 гривень зразка 2005 року. Їх кількість склала близько 65% і 15% від загальної кількості вилучених з обігу підробок відповідно. Водночас, за підсумками 2019 року, спостерігалося зменшення кількості підроблених банкнот номіналами: 200 гривень – на 17%; 100 гривень – на 29%; 50 гривень і 20 гривень – на 31%.
В основному вилучені з обігу підроблені банкноти національної валюти друкувалися з використанням принтерів і були розраховані на неуважність громадян і касирів. Виявлені підроблені банкноти найчастіше збувалися через каси підприємств торгівлі, швидкого харчування, автозаправних станцій тощо. При цьому підробки гарантовано визначалися при прийомі й обробці готівки в банківській системі, в тому числі терміналами самообслуговування.
Серед вилучених з обігу у 2019 році фальшивих банкнот іноземної валюти переважали: долари США (75% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти), євро (23%), російські рублі й англійські фунти стерлінгів (2%).
Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів: 100 доларів США (96% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США); 50 і 500 євро (56% і 21% від загальної кількості вилучених підроблених євро).
У НБУ нагадали, що в разі сумнівів у справжності банкнот гривні громадяни можуть звертатися в банки, які передають ці банкноти для проведення досліджень у Національний банк України. За результатами таких досліджень, що проводяться безкоштовно, клієнтам відшкодовують відповідну суму грошових знаків національної валюти, визнаних дійсними. Підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їх вартості. Про їх вилучення Національний банк повідомляє Національну поліцію Україні, а самі підробки в установленому порядку передаються уповноваженим працівникам поліції для проведення розслідувань.
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