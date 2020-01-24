Google Pay: як встановити, налаштувати та оплачувати за допомогою додатку

2020-ий можна упевнено назвати роком безконтактних платежів. Цьому сприяє не лише масове поширення терміналів, а й можливість розраховуватися карткою не лише у крамницях, а й у громадському транспорті. Як завантажити та налаштувати Google Play, а також користуватися ним в Україні та за кордоном.

Якщо ви хочете бути у тренді у 2020 році – забудьте про готівку. Цьогоріч шаленою популярністю користуватимуться саме безконтактні платежі. Про них ми й спробуємо розповісти у нашій новій рубриці "Питання тижня".

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Що таке Google Pay?

Google Pay – це зручна система платежів, розроблена корпорацією Google. Завдяки їй можна не лише здійснювати покупки за допомогою смартфонів, планшетів, смарт-годинників, а й безпосередньо на сайтах. Якщо ж говорити про гаджет, то він повинен мати модуль NFC (для оплати за допомогою терміналу). Якщо ж його нема – можна використовувати GPay для розрахунку на сайтах або у фірмових додатках, які це передбачають.

Розповідаємо більше про NFC та чому ця технологія має бути у вашому смартфоні

Чому Google Pay такий популярний? Відповідь на це питання вельми проста: нарешті більшість виробників мобільних пристроїв (так, і Xiaomi нарешті!) зрозуміли, що наявність NFC-модуля – прерогатива не лише топових пристроїв, а й тих смартфонів, які продаються сотнями тисяч. Мова, власне, про сегмент бюджетників. Відтак, кожен смартфон з NFC перетворюється на віртуальну кредитну картку. Більше не потрібно переживати через те, що ви забули гаманець вдома. Телефон же ви не забуваєте, правда?

Як завантажити Google Pay

Для використання сервісу Google Pay вам потрібен смартфон на базі Android, який підв'язаний до акаунту Google. Відразу ж зауважимо, що без відповідної прив'язки встановити та використовувати сервіс неможливо, тож потурбуйтесь про те, щоби все працювало. Заходимо до Google Play, де вводимо у пошуковому рядку Google Pay. Завантажуємо. Встановлюємо. Вуаля! Тепер у вас на смартфоні є ця програма. Втім, це ще не все, адже її потрібно налаштувати, аби користуватися сервісом сповна.

Google Pay легко та просто завантажити

Як налаштувати Google Pay

Обмовимось, що додавати можна безліч кредиток. Причому, спокійно та без жодних морок "жонглювати" ними, якщо виникне така потреба. Відразу ж переконайтесь, що ваш банк підтримує роботу у Google Pay. Це можна зробити тут.

На старті додаток попросить вас додати "Спосіб оплати". Мовиться про картку, яку ми й прив'язуватимемо до вашого Google Pay. Відразу ж додаток попросить зісканувати картку. Скануємо. Вказуємо CVV-код. Він записаний на звороті вашої картки. Перевіряємо дані: ім'я власника, адреса, номер телефона. Перечитуємо правила використання платіжних карток. Очікуємо на підтвердження картки банком. Для цього може знадобитися аутентифікація за допомогою СМС-повідомлення. Ваша картка додана до Google Pay. Якщо вона єдина, то в додатку стоятиме "За замовчуванням". При додаванні наступної картки ви можете в налаштуваннях вибрати основною іншу.

Як користуватися Google Pay

Користуватися Google Pay – одне задоволення. Єдине, вам доведеться звикнути озвучувати наперед, що плануєте розрахунок за допомогою смартфона. Для чого? Аби переконатися, що термінал підтримує таку можливість. Так, технології іноді ідуть на кілька кроків попереду, а деякі крамниці просто не встигають за ними. Це нормально.

Для розрахунку достатньо прикласти смартфон до термінала

Касирка дала добро? Витягаємо смартфон, розблоковуємо його, заходимо в додаток Google Pay (можна і не заходити) та прикладаємо гаджет до термінала. Відбувається оплата. Готово. Вітаємо, ви здійснили свою першу покупку за допомогою GPay.

Зауважимо, що на початку буде бажання розраховуватися за допомогою Google Pay якомога частіше. Воно й не дивно, адже це з біса зручно та круто. Тож не дивуйтесь, якщо ви просто зайдете до супермаркету по АЖ цілий батончик, аби скористатися цим сервісом. Усе нормально. Це пройде ;)

При розрахунку у громадському транспорті достатньо прикласти смартфон до термінала, аби провелася. З турнікетами у метро історія така ж: прикладаємо, оплачуємо, проходимо. Все просто, як мамин борщ!

Також Google Pay можна використовувати для розрахунку онлайн. До прикладу, у сервісах замовлення таксі. Там для підтвердження потрібно буде вводити ваш номер CVV. Його, власне, рекомендуємо вивчити, адже система "проситиме" вводити ці три цифри регулярно. Якщо, звичайно ж, ви користуватиметесь всіма благами Google Pay у мережі.

GPay для дисконтних карток

Додаток Google Pay можна ще й використовувати у ролі такого собі сховища ваших дисконтних карток. Так, сюди можна "загнати" ті, якими ви користуєтесь, аби не носитися з ними. Зручно та просто! Крім того, сюди можна зберігати квитки у кіно, на концерт, літак і т.д.

ТОП смартфонів для користування GPay

Якщо ваш смартфон уже має NFC-модуль, то чому ви досі тут? Нумо брати улюблену каву та розраховуватися за неї за допомогою свого гаджета. Якщо ж ви плануєте обнову, то ми "підігнали" для вас кілька крутих новинок, які дозволять насолоджуватися благами Google Pay з коробки. Без реєстрації та СМС ;)

Переваги Google Pay тепер доступні і для бюджетних смартфонів

Honor 8A. Цей смартфон можна назвати вхідним квитком у клуб фанатів безконтактної оплати. Екран з трендовою краплею зверху під фронтальну камеру, NFC, непогана основна камера, а також доволі не кепське "залізо" роблять його ідеальним рішенням для тих, хто хоче бути завжди на зв'язку, але не готовий переплачувати. Власне, обійдеться він у 2 999 гривень.

Nokia 4.2. Ще один милий і компактний мобільний "звірик", який потішить користувачів усе тим же трендовим вирізом в екрані, але вже двома основними камерами, перевіреним часом і тисячами користувачів процесором, а також привабливим дизайном. Такий гаджет не соромно тримати у руках, ураховуючи, що обійдеться він у 3 999 гривень.

Redmi Note 8T. Новий гравець у категорії "бюджетник+", який однозначно приречений на успіх. Тут вам і потужне "залізо", і чотири камери, і великий екран (для когось це може бути і мінусом), і пристойна автономність. Варіант на 3 ГБ оперативної та 32 вбудованої пам'яті обійдеться вам у 4 499 гривень (рекомендуємо докласти і взяти 4+64 за 4 999 грн).

Huawei P Smart Z. Стильний, а головне – абсолютно безрамковий. Так, фронтальна камера тут виїжджаюча (для когось це може стати суттєвим мінусом, але ми знаємо таких не багато). Дві камери, крутий і потужний процесор, приваблива автономність. Що ще потрібно для повсякденного використання? Та й ціна дуже приваблива, враховуючи його "безрамковість", усього 5 999 гривень.

Наостанок нагадаємо, що Google Pay – це не лише дуже круто, а дуже зручно. Тепер забути гаманець вдома – не страшно. Головне – не забути смартфон ;)

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